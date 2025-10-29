El Estructuras Inmobiliarias: el nuevo capítulo para la operación de activos de gran escala

Tras 12 años de trayectoria en el mercado de gestión y operaciones de activos inmobiliarios, Inverlink Estructuras Inmobiliaria da un paso al costado para abrirle el camino a EI Estructuras Inmobiliarias, su nueva identidad que responde a la evolución de su modelo de negocio.
Además de la reputación y trayectoria que tiene la compañía, y que robustece su cambio, esta transición también se ha visto apalancada por diversos factores entre los que se encuentra:
- Equipo altamente calificado para la estructuración, gestión y operación de activos inmobiliarios complejos.
- Compromiso con la sostenibilidad y los criterios ESG.
- Conocimiento profundo del mercado local, que le permite anticipar dinámicas, entender a los actores clave y aprovechar oportunidades estratégicas.
- Desarrollo de soluciones aplicadas a la operación de portafolios que mejoran procesos, decisiones y desempeño.
- Alineación de intereses con los clientes, entendida desde la figura de master operator, garantizando que cada acción esté orientada al cumplimiento de objetivos y a la generación de rentabilidad.
Adicional a estas ventajas competitivas, EI Estructuras Inmobiliarias conoce en detalle qué busca un inversionista inmobiliario, cuáles son sus objetivos y cómo proteger su rentabilidad.
“Somos una compañía operativa con un ADN muy técnico, pero que también habla en blanco y negro con los bancos y fondos. Entendemos sus necesidades financieras porque nacimos como un fondo”, resaltó a Valora Analitik Alexander Ortiz, gerente general.
Además, la compañía mantiene como pilares el relacionamiento cercano con sus clientes, la creación de valor y la construcción de alianzas estratégicas de largo plazo con clientes y proveedores.
“Ya no somos un operador exclusivo de un fondo, sino que tenemos una proyección mucho más global hacia el mercado inmobiliario”, explicó el gerente general de la compañía que opera activos logísticos, industriales, empresariales y comerciales en las principales ciudades y corredores estratégicos del país.
Portafolio de servicios con visión 360°
El negocio principal de EI Estructuras Inmobiliarias es la operación de portafolios inmobiliarios de gran escala, bajo una visión integral que cubre las áreas comercial, jurídica, contable, administrativa y técnica.
“Operar no es lo mismo que administrar. Nuestra labor va más allá: buscamos maximizar la rentabilidad de los portafolios, optimizando el ingreso y el gasto para alcanzar márgenes operacionales óptimos”, señaló Ortiz.
A esta línea central se suman otros servicios complementarios:
- Project & Technical Management: gerencias y administraciones delegadas para proyectos de optimización, adecuaciones o renovaciones de activos. Y, a su vez, mantenimiento y soporte técnico especializado que potencia la vida útil y el valor de los inmuebles
- Asesorías inmobiliarias especializadas: procesos de inversión, compra y venta, due diligence técnicos, ambientales, jurídicos y comerciales.
No obstante, aunque su principal cliente son los fondos inmobiliarios y gestores de grandes portafolios, EI Estructuras Inmobiliarias busca enviar un mensaje claro: su propuesta también es pertinente para otras necesidades.
“Operamos activos AAA en oficinas, bodegas, industria y retail. No trabajamos vivienda ni proyectos residenciales, pero sí tenemos la capacidad de atender portafolios de bancos, concesionarios o grandes empresas que manejan activos inmobiliarios fuera de su negocio principal. Nuestro equipo contable, técnico y jurídico permite que esas compañías se concentren en lo que saben hacer, mientras nosotros maximizamos el valor de sus inmuebles”, afirmó Ortiz.
En este sentido, la compañía también abre la puerta a Family Offices y grupos empresariales con activos inmobiliarios importantes, que buscan un operador confiable, especializado y con experiencia local.
Oportunidades en un mercado resiliente y objetivos
La empresa considera que, a pesar de la incertidumbre política y económica, Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión inmobiliaria en oficinas, industria, logística y retail.
“La resiliencia del mercado colombiano ha permitido mantener la confianza en los proyectos de gran escala. Hoy seguimos viendo desarrollos de parques industriales de hasta 50.000 m2, procesos de renovación urbana en Bogotá y hubs logísticos en Antioquia, Barranquilla y Buenaventura. El país es competitivo y continúa siendo un punto estratégico para Centroamérica y Suramérica”.
En este contexto, los activos AAA con certificaciones y tecnología avanzada se consolidan como los más demandados, ya que generan eficiencias para arrendadores y arrendatarios y se traducen en mejores márgenes de rentabilidad.
Para aprovechar el momento de recuperación del sector inmobiliario en el país, y seguir fortaleciendo su presencia, EI Estructuras Inmobiliarias se ha trazado dos grandes metas:
- Ampliar y diversificar su portafolio de operación a nivel nacional, consolidando la marca de EI Estructuras Inmobiliarias como un referente de innovación y sostenibilidad.
- Desarrollar nuevos modelos de negocio que respondan a las necesidades del mercado, incorporando tecnología y criterios ambientales para optimizar los recursos.
“Este es un negocio de largo plazo. Los contratos, los activos y las relaciones se miden en quinquenios o décadas. Nuestra prioridad es construir vínculos duraderos con inversionistas, proveedores y clientes, basados en solidez, capacidad y experiencia”, concluyó Alexander Ortiz.
Con más de una década de trayectoria, un origen sólido en el mundo de los fondos y un equipo de alto desempeño, EI Estructuras Inmobiliarias busca escribir un nuevo capítulo en el mercado colombiano: robustecer su marca y convertirse en el aliado estratégico de quienes necesitan operar activos con estándares de clase mundial.