Empresas en Colombia deberán reforzar ciberseguridad ante aumento de ataques digitales en la región

La ciberseguridad vuelve a posicionarse como un tema crítico para las empresas en Colombia, en un entorno marcado por el crecimiento sostenido de los ataques digitales y la expansión acelerada de la economía digital.
Un nuevo reporte de Endeavor Data Unit e Incode Technologies advierte que, aunque los datos más recientes corresponden a América Latina, el nivel de riesgo es directamente relevante para el país.
De acuerdo con el estudio “Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad”, las organizaciones en América Latina enfrentan en promedio 2.803 ataques cibernéticos semanales, muy por encima del promedio global de 1.984.
Este contexto regional sirve como referencia para países como Colombia, donde la digitalización de procesos empresariales, servicios financieros y comercio electrónico amplía la superficie de ataque.
El reporte señala que el país se encuentra en una etapa de consolidación en ciberseguridad, con avances relevantes en capacidades técnicas y mayor conciencia sobre los riesgos digitales.
No obstante, aún enfrenta desafíos para fortalecer su madurez organizacional y construir un ecosistema más resiliente, especialmente en aspectos como:
- Desarrollo de talento especializado.
- Coordinación entre actores públicos y privados.
- Integración de la ciberseguridad en la toma de decisiones estratégicas.
Hallazgos del estudio “Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad”
Uno de los principales hallazgos del estudio es la brecha entre la percepción de preparación y la realidad operativa. Aunque 65 % de las organizaciones en la región afirma estar bien o muy bien preparada, solo 17 % realiza evaluaciones continuas de su estrategia de ciberseguridad, mientras que 10 % reconoce no haber revisado nunca su enfoque.
Adicional a eso, el factor humano continúa siendo el principal punto de vulnerabilidad. Según el reporte, 68 % de las empresas identifica el phishing y la ingeniería social como las amenazas más frecuentes, por encima del ransomware o las brechas de datos.
El impacto económico tampoco es menor: el costo promedio de una brecha de datos en América Latina asciende a US$3,81 millones, con efectos directos sobre la continuidad del negocio y la confianza de clientes y aliados.
En este contexto, desde la perspectiva del ecosistema empresarial, la ciberseguridad se consolida como una decisión estratégica. “La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas”, señaló Vincent Speranza, managing director de Endeavor en América Latina.
Por su parte, Íñigo Castillo, general manager en Latam de Incode mencionó que “la identidad digital es la infraestructura que sostiene la innovación y el desarrollo económico. La inteligencia artificial nos permite anticipar y neutralizar ataques, construyendo experiencias seguras y confiables. Nuestra misión es simplificar la verificación de identidad para que personas, empresas e instituciones interactúen de forma segura y sin fricciones”.
El reporte concluye que Colombia enfrenta una dualidad clara: un entorno de alto riesgo cibernético, pero también una oportunidad estratégica para fortalecer su competitividad.
En la medida en que el país continúe avanzando en capacidades técnicas, cierre brechas de talento especializado y refuerce la cooperación entre actores públicos y privados, la ciberseguridad puede convertirse en una palanca clave para generar confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento económico en un entorno cada vez más digital.