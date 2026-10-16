En esta fecha vence plazo para aprobar el presupuesto de Colombia para 2027

La plenaria de la Cámara de Representantes definió el futuro del presupuesto de Colombia para 2027. La discusión de la iniciativa fue aplazada para este lunes 19 de octubre.
De acuerdo con la normativa vigente, la discusión se aprieta y los tiempos para aprobar el proyecto de ley se acortan en medio de pujas entre las bancadas del Congreso.
La ley establece que el plazo máximo para avalar el presupuesto de Colombia para 2027 vence este 20 de octubre, por lo que el debate debería quedar listo este lunes.
“El Congreso de la República está con los tiempos que requiere para poder aprobar el Presupuesto General de la Nación y esperamos que el lunes el Congreso avance sobre la materia”, afirmó el secretario general de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez.
Lo que viene para el presupuesto de Colombia
Vale recordar que la iniciativa contempla un monto total cercano a los $635 billones. El foco de la discusión se centra, en gran medida, en los recursos necesarios para atender la deuda del país.
Hay que tener en cuenta que, en caso de que el Congreso no logre culminar el debate, el presidente De la Espriella podría expedir la ley presupuestal mediante decreto.
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No obstante, como señala la norma, la medida entraría a revisión inmediata por parte de la Corte Constitucional, sumada a las eventuales demandas por la falta de discusión en el Legislativo.