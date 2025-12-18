Envigado presentó balance de los programas que fortalecieron el tejido empresarial local; cifras y beneficiados

La Alcaldía de Envigado presentó un balance de las estrategias realizadas durante 2025 para transformar vidas y fortalecer el tejido empresarial del territorio.
Por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, la administración municipal lideró programas que impulsaron (y siguen impulsando) el desarrollo económico, la creatividad y la innovación de este sector.
Uno de los hitos más visibles es el Corredor Navideño Gastronómico y de Emprendimientos, que se extiende por tres escenarios emblemáticos: el Parque Principal, el Parque Urbano El Dorado y el Parque Cultural Débora Arango.
Más de 400 emprendedores locales exhiben en ese lugar su talento y creatividad con una variada oferta que incluye gastronomía, dulces, joyería, ropa, artesanías y artículos navideños.
Este espacio, abierto hasta el 12 de enero de 2026, se ha convertido en un punto clave para dinamizar la economía local y celebrar la temporada decembrina.
Programas de Envigado para impulsar el emprendimiento local
Por otra parte, el impulso al emprendimiento se realizó durante todo el año con programas como Envigado Emprende, que ha marcado la diferencia.
Y es que con una inversión superior a $347 millones, 40 emprendedores recibieron incentivos en especie para consolidar sus proyectos, y otros 132 fortalecieron sus capacidades con formación especializada.
Para eso, entregaron recursos de hasta $13 millones por negocio, destinados a capital semilla, compra de maquinaria y procesos de digitalización. Esta estrategia fomenta la productividad y el empleo, y promueve la innovación desde edades tempranas, con jóvenes que también fueron reconocidos por su espíritu emprendedor.
De igual manera, el programa Crece Ecosistema Empresarial benefició a 29 empresarios con más de $400 millones en incentivos, fortaleciendo micro y pequeñas empresas.
Estos recursos, sumados a asesorías especializadas, han permitido que los negocios locales se proyecten con mayor competitividad, recibiendo el respaldo también de la Cámara de Comercio de Aburra Sur.
En esa línea, pero en el ámbito financiero, Envigado Solidario se consolidó como una alternativa segura frente al “gota a gota”. Con una inversión superior a $188 millones, desembolsaron $1.118 millones en créditos productivos para 403 emprendedores organizados en 32 círculos solidarios.
No obstante, además de acceder a préstamos justos, los participantes recibieron formación y acompañamiento.
Adicionalmente, otros programas como Registro de Marca, Tejiendo Fibras y Empresas Sostenibles, complementaron esta estrategia integral.
“Desde la protección de la identidad comercial hasta la capacitación en economía circular y la participación en Colombiamoda, Envigado demuestra que la innovación y la sostenibilidad son pilares de su desarrollo”, concluyeron desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado.