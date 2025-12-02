Essity invierte más de US$800.000 en formación de colaboradores para movilidad internacional

Essity continúa consolidando a Colombia como una de sus plataformas estratégicas de talento en el mundo. Con más de 36.000 empleados a nivel global y más de 3.500 colaboradores en el país, Colombia es hoy el segundo mercado más importante para Essity en América Latina y el octavo a nivel mundial.
En este contexto, Essity ha promovido a más de una decena de profesionales colombianos hacia posiciones estratégicas en distintos mercados internacionales.
Este modelo permite que los colaboradores en Colombia accedan a oportunidades de formación a través de plataformas propias, alianzas con universidades, programas especializados de liderazgo y acompañamiento directivo basado en entrenamiento y coaching.
De esta manera, talentos locales actualmente participan y se desempeñan en roles globales, incluso sin trasladarse físicamente; muchos profesionales en Colombia trabajan directamente con equipos, expertos y unidades globales.
“En Essity creemos en el potencial del talento colombiano y en su capacidad para liderar y transformar a escala global. Colombia es una pieza fundamental dentro de nuestra estructura y hoy reafirmamos nuestro compromiso con brindar oportunidades reales de crecimiento, internacionalización y aprendizaje continuo a nuestros equipos”, afirmó María Juliana Ortiz, people experience director para la Región Andina y Caribe.
Crecimiento profesional e inversiones estratégicas
Los procesos de movilidad internacional de Essity permiten que profesionales colombianos amplíen su experiencia en mercados estratégicos y fortalezcan competencias clave para el futuro del negocio.
Un ejemplo de ello es Fabio Nelson Cardona, quien recientemente asumió este año el rol de RST Maintenance Leader en las operaciones en España.
Cabe resaltar que, para este modelo, Essity invierte cada año más de US$800.000 en la formación y desarrollo de cada uno de los colaboradores, a través de programas como la Ruta de Liderazgo OneEssity que impactó a más de 230 líderes en toda la región, y otras iniciativas como UniverEssity, capacitaciones técnicas y mentorías ejecutivas.
Además, Essity es pionero en la reducción de la jornada laboral en Colombia.