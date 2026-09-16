Esto le consume de energía cargar el celular todos los días: ¿Cuánto le pueden cobrar en recibo de la luz?

En Colombia persiste la percepción de que cargar el celular todos los días, dejarlo conectado durante la noche o utilizar cargadores de alta potencia puede generar un aumento significativo en la factura de energía. Sin embargo, las cifras asociadas al consumo de estos dispositivos muestran que su incidencia sobre el gasto mensual del hogar es relativamente baja.
De acuerdo con el reporte de Tarifas y Costo Unitario de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio del kilovatio-hora (kWh) para los usuarios residenciales se ubica aproximadamente entre $850 y $980, aunque el valor final depende de la tarifa aplicada por cada comercializador y de las condiciones del servicio.
¿Cuánto consume un celular al cargarlo todos los días?
La energía requerida para completar un ciclo de carga de un teléfono moderno se encuentra, de manera aproximada, entre 0,015 y 0,025 kWh. Si el equipo se carga una vez al día durante 30 días, el consumo mensual estaría entre 0,45 y 0,75 kWh.
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Con los valores de referencia de la tarifa residencial, este consumo representaría un costo aproximado de entre $383 y $735 al mes. La cifra puede variar según el precio del kWh, la capacidad de la batería, la eficiencia del cargador y las pérdidas que se produzcan durante el proceso de conversión de energía.
Por esta razón, mantener el teléfono cargándose diariamente no constituye, por sí solo, un factor determinante para elevar de manera considerable el valor de una factura de electricidad.
Fabricantes buscan mejorar la eficiencia de las baterías
Además del consumo eléctrico, los fabricantes de teléfonos han concentrado parte de sus desarrollos en mejorar la capacidad y eficiencia de las baterías sin aumentar de forma proporcional el tamaño de los dispositivos.
Una de las tecnologías que ha adquirido mayor presencia es la arquitectura de silicio-carbono, que permite incrementar la densidad energética de las baterías. Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia, explica que este desarrollo facilita la incorporación de baterías de 5.000 mAh o más en equipos de menor grosor, al ofrecer una mayor densidad energética por unidad de volumen frente a las baterías tradicionales basadas en grafito.
Los avances no se limitan al componente físico. Los sistemas de gestión energética incorporan funciones de software que pueden utilizar inteligencia artificial para identificar patrones de uso y ajustar los procesos de carga de acuerdo con los hábitos del usuario.
Por ejemplo, algunos teléfonos pueden reconocer los horarios habituales de descanso. Si el dispositivo se conecta al cargador a las 10:00 p. m., el sistema puede llevar rápidamente la batería hasta cerca del 80 % y completar el porcentaje restante poco antes de la hora estimada de despertar.
Esta función busca reducir el periodo durante el cual la batería permanece completamente cargada, una estrategia orientada a preservar su capacidad durante un periodo más prolongado.
¿Un cargador de alta potencia consume más energía?
La utilización de un cargador de alta potencia tampoco significa necesariamente que el consumo total de electricidad sea mayor. Un adaptador de más de 45 W puede entregar una mayor cantidad de potencia durante un periodo más corto, mientras que la energía necesaria para completar el proceso depende principalmente de la capacidad de la batería y de la eficiencia del sistema de conversión.