Expertos en el foro “Proyecciones Colombia 2026” debatirán el impacto del año electoral en el ahorro y la inversión

Colombia atraviesa un panorama global marcado por cambios en los mercados financieros, tensiones geopolíticas y expectativas sobre el rumbo de la economía mundial. Por eso, las decisiones de ahorro e inversión se han vuelto cada vez más estratégicas tanto para los inversionistas como para los hogares.
A este escenario se suma el hecho de que el país se prepara para un nuevo ciclo electoral, un factor que suele incidir en la confianza de los mercados y en el comportamiento del capital.
En este contexto, comprender cómo se están leyendo las perspectivas económicas globales y regionales se vuelve clave para anticipar escenarios y tomar decisiones financieras informadas. Variables como la evolución de la inflación, los movimientos de capital, los déficits fiscales y el desempeño de los mercados emergentes están marcando la agenda económica de 2026.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, Valora Analitik en alianza con Porvenir realizarán el foro virtual “Proyecciones Colombia 2026: Ahorro e inversión en un año electoral”, un espacio que reunirá a expertos internacionales y del sector financiero para discutir cómo el contexto global y el entorno político del país están influyendo en las decisiones de inversión y en la gestión del ahorro de largo plazo.
El evento se llevará a cabo el 12 de marzo entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., y contará con la moderación de Rodrigo Torres, director de contenidos de Valora Analitik.
El foro reunirá a tres expertos con amplia experiencia en mercados internacionales y gestión de inversiones: Alexander Muller, economista jefe para la región Andina, Centroamérica y Caribe en BofA Securities; Alonso Ángel, vicepresidente de inversiones en Porvenir; y Diego Pereira, economista jefe para América del Sur en JPMorgan & Chase Co.
Durante la conversación, los participantes analizarán el contexto internacional y las perspectivas para los mercados en 2026, con énfasis en las variables económicas que están marcando el comportamiento de los inversionistas globales y el posicionamiento de América Latina dentro del mapa de los mercados emergentes.
Uno de los bloques centrales del foro estará dedicado a examinar el caso colombiano dentro del contexto regional, especialmente en un año electoral. En este espacio se discutirá cómo está siendo percibido el país por los inversionistas internacionales, qué variables económicas son clave para sostener la confianza en el mercado y qué efectos puede tener el escenario político en las decisiones de inversión.
Asimismo, el evento abordará el papel del ahorro y la inversión de largo plazo en momentos de incertidumbre económica. En este punto se analizarán los criterios que utilizan los inversionistas institucionales para gestionar el riesgo, proteger el capital y mantener estrategias de inversión sostenibles en medio de la volatilidad de los mercados.
El foro también buscará acercar estas discusiones al público general, destacando la importancia de mantener una cultura de ahorro y una visión de largo plazo frente a los ciclos económicos y políticos.
Con este espacio de análisis, el objetivo es ofrecer una lectura integral sobre los factores que están moldeando el panorama económico de 2026 y aportar herramientas para entender cómo las dinámicas globales, regionales y políticas pueden impactar las decisiones de inversión y el futuro del ahorro en Colombia.
Para más información, los interesados pueden inscribirse al foro “Proyecciones Colombia 2026: Ahorro e inversión en un año electoral”, haciendo clic en el enlace