Exportaciones no minero energéticas de Santander crecieron 40,4 % en 2025 y alcanzaron cifra histórica

Santander cerró el año 2025 con un destacado crecimiento del 40,4 % en sus exportaciones no minero energéticas (NME) frente al año anterior, uno de los resultados más destacados de los últimos años en materia de comercio exterior para el departamento.
Así lo reveló el Balance Exportador 2025, presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), entidad que lidera la estrategia de internacionalización Global Plan Santander.
De acuerdo con el informe, basado en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones NME del departamento alcanzaron un valor total de US$464,9 millones.
Este desempeño superó ampliamente el incremento del 11 % registrado en el periodo 2023–2024, y evidenció avances sostenidos en la diversificación de la canasta exportadora y en la capacidad del tejido empresarial regional para responder a las dinámicas del mercado internacional.
“Gracias al trabajo sostenido que hemos liderado desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través del Global Plan Santander, el departamento logró escalar del puesto 18 al 11 entre los mayores exportadores del país en 2025, avanzando siete posiciones desde la implementación de nuestra estrategia por la internacionalización.”, explicó María Alejandra Sampayo, vicepresidente de crecimiento y sostenibilidad global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Al tiempo, la ejecutiva mencionó que “Estados Unidos se mantiene como nuestro principal socio comercial, al tiempo que hemos fortalecido la apertura hacia mercados de Medio Oriente y Asia, como Egipto, Malasia y China. De manera paralela, Santander continúa consolidando su presencia en América Latina, con países como Venezuela, Ecuador, Perú y México dentro de su top 10 de destinos de exportación”.
Mercados, sectores de crecimiento y logística de las exportaciones de Santander
En cuanto a los destinos, Norteamérica se mantuvo como el principal mercado con una participación del 41 %, equivalente a US$190,5 millones FOB. No obstante, el informe resaltó la expansión hacia Asia, con exportaciones por US$106,2 millones, y hacia África, con US$48,6 millones, regiones que registraron crecimientos del 112,2 % y 332,4 %, respectivamente.
Uno de los principales motores del crecimiento fue el sector de agroalimentos, que lideró las exportaciones NME con US$373,1 millones de y un incremento del 50,7 % frente al año anterior. El análisis por capítulos arancelarios mostró que el top cinco de productos exportados en 2025 estuvo encabezado por el café, con ventas externas por US$52,7 millones FOB, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles, lo que reafirmó la fortaleza de Santander en el ámbito agroindustrial.
Las operaciones de comercio exterior fueron realizadas, en su mayoría, por 225 empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Por tamaño, predominaron las microempresas que representaron el 40 % del total, seguidas por las pequeñas (35 %), medianas (16 %) y grandes (9 %).
El informe también destacó que el 56 % de las empresas exportadoras correspondieron a organizaciones con menos de diez años de antigüedad, lo que reflejó una marcada orientación internacional desde su creación.
Desde el punto de vista logístico, Santander movilizó 147.000 toneladas de mercancías correspondientes a 775 tipos de bienes, con destino a 93 países, utilizando 14 puertos de salida en Colombia. Estas cifras evidenciaron la diversificación de la oferta exportable y la capacidad del departamento para atender múltiples mercados de manera articulada.
En términos generales, el valor total de las exportaciones del departamento, incluyendo los sectores minero energéticos, ascendió a US$685,6 millones FOB durante 2025. Estos resultados se lograron en un contexto global retador, marcado por dinámicas geopolíticas, ajustes arancelarios y nuevas políticas comerciales, escenario en el cual los exportadores santandereanos demostraron una notable capacidad de adaptación y resiliencia.
A través del Global Plan Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga reiteró su compromiso con la proyección internacional del tejido empresarial regional, promoviendo acciones orientadas a fortalecer la inserción global de las empresas, ampliar la diversidad de la oferta exportadora y elevar la competitividad del departamento en los mercados internacionales, consolidando a Santander como un referente del comercio exterior en Colombia.
Para conocer el informe completo, los interesados pueden hacer clic en el enlace https://www.globalplansantander.com/.