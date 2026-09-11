TransMilenio para el Festival Cordillera 2026: habilita rutas especiales para el regreso de asistentes

Bogotá se prepara para recibir nuevamente el Festival Cordillera 2026, que se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. Para facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio habilitará una operación especial para la salida del evento.
“Nuestra operación especial nos permite facilitar el regreso a casa de miles de asistentes al Festival Cordillera de manera rápida a precios justos. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá para regresar a casa después de los grandes eventos de ciudad”, manifestó Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio.
Los buses dispuestos para la salida general del festival contarán con señalización distintiva y personal de apoyo, que estará encargado de orientar a los usuarios y facilitar el abordaje.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La operación especial tendrá tres rutas de TransMiZonal con destino a Unicentro, Septimazo y la avenida Primero de Mayo, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes una vez finalicen las actividades del festival.
Para quienes se desplacen hacia el Parque Simón Bolívar, TransMilenio cuenta además con 26 rutas en sus horarios habituales, con servicio en las estaciones Salitre-El Greco, CAN-British Council y Movistar Arena.
A esto se suman más de 33 rutas de TransMiZonal que operan en sus horarios habituales y cuentan con paraderos cercanos al Parque Simón Bolívar, principalmente en inmediaciones de la avenida carrera 68 y la calle 53.
Así, el sistema de transporte público busca reforzar la movilidad durante uno de los principales eventos musicales que tendrá Bogotá este fin de semana.