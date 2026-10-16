Findeter emitió bonos ordinarios en Bolsa de Colombia por $300.000 millones para proyectos regionales

La Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, una entidad del Grupo Bicentenario, realizó una emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Según se informó, los recursos fortalecerán su capacidad de financiación para acompañar proyectos estratégicos de infraestructura, servicios públicos, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todo el país.
Esta emisión, por $300.000 millones, permitió a Findeter obtener recursos en el mercado de capitales para respaldar su actividad de financiación.
Este fondeo contribuirá a atender las necesidades de inversión de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas, mediante el acompañamiento financiero a proyectos que promuevan la competitividad de los territorios y el bienestar de sus habitantes.
Detalles de la operación
La colocación de bonos en el mercado le permite a Findeter consolidarse como un instrumento clave para canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto social y económico.
María Paula Tejada Bustos, presidenta de Findeter, explicó que el banco desarrollo territorial busca ser aliado estratégico de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas.
“Somos conscientes de que las regiones requieren inversión, ejecución y soluciones que se traduzcan en bienestar para la gente. Esta emisión contribuirá a fortalecer la financiación de proyectos que impulsan la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de los territorios”, dijo.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia destacó: “Nos complace acompañar a Findeter en esta emisión de bonos ordinarios, cuyos recursos fortalecerán su capacidad para respaldar proyectos de infraestructura, educación, salud y servicios públicos. El mercado de capitales permite que los emisores conviertan el ahorro de los inversionistas en financiación para el desarrollo del país”.
La estructuración de la emisión estuvo a cargo de Findeter, que definió las características y condiciones de los títulos de acuerdo con sus necesidades de financiación. Por su parte, Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa participaron como agentes colocadores.
La emisión se adjudicó por $300.000 millones y recibió demandas por $569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado.
Los bonos se colocaron en tres series con las siguientes tasas de corte: a 3 años, tasa fija de 13,28% E.A.; a 5 años, IPC + 6,78% E.A.; y a 10 años, IPC + 6,72% E.A.
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