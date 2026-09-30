Flypass ratifica defensa ante demanda sobre presuntos cobros adicionales a usuarios

Flypass se pronunció frente a las recientes acusaciones por presuntos cobros indebidos a través de su sistema de pagos electrónicos. La compañía ratificó su posición señalando que sus tarifas, cobros y planes responden a la normativa vigente y se pueden consultar de manera pública.
“Nos permitimos ratificar la posición expuesta desde el pasado 3 de septiembre de 2026 en el sentido de que nuestros planes, tarifas y cobros se encuentran publicados en todos nuestros canales y responden a la normativa vigente”, destacó la empresa.
En esa línea, también reiteró que, tal como lo ordena la regulación, Flypass tiene a disposición de los usuarios un plan básico para peajes libre de cualquier recargo.
Además, resaltó que, en complemento a su portafolio de servicios, cuenta con planes y servicios adicionales a los que también pueden acceder los clientes de manera libre.
Destacado: Ya comenzó el desmonte del nombre del Movistar Arena: así será su nueva etapa desde octubre
¿Qué pasó con la demanda?
Respecto a la acción judicial que cuestiona presuntos cobros adicionales efectuados por la compañía, Flypass recibió la notificación de la demanda el pasado martes 29 de septiembre y presentará sus argumentos y pruebas dentro del marco legal y por los medios procesales correspondientes.
“Aclaramos que el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado frente a la demanda presentada por 20 usuarios. Sus comunicados y escritos exponen la misma normatividad que nosotros acatamos y no se han vinculado a ningún proceso judicial”, añadió la empresa.
Finalmente, la compañía compartió un agradecimiento a los usuarios por el apoyo brindado alrededor de la presentación de sus servicios. “Continuaremos trabajando para que cada colombiano pueda encontrar en el pago electrónico una alternativa confiable para mejorar su movilidad”, concluyó.
Destacado: Grupo Cibest (Bancolombia) apuesta por la corresponsalía digital con adquisición de nueva fintech