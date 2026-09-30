“Seamos en la vía como en la vida”: campaña de Autogermana y sus compañías para recuperar la empatía en la movilidad

Autogermana y sus compañías (Autocolombiana, Motoamericana y Automotor) lanzaron la campaña de seguridad vial “Seamos en la vía como en la vida”, que busca promover cambios en la manera en que las personas se relacionan y toman decisiones al movilizarse por las calles y carreteras del país.
La iniciativa se presenta en un contexto en el que los siniestros viales continúan representando un desafío para Colombia. De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, 4.079 personas murieron en siniestros viales durante el primer semestre de 2026.
El movimiento parte de una situación cotidiana: comportamientos que las personas mantienen en otros espacios de convivencia, como respetar turnos, evitar confrontaciones, no invadir el espacio de otros y reconocer al otro como un igual, pueden cambiar cuando se encuentran en la vía.
Andrés Fuse, presidente de Autogermana, señaló: “Como compañías que hacemos parte del ecosistema de movilidad, creemos que la seguridad vial no se limita a la regulación o a la infraestructura. También está profundamente relacionada con la manera en que nos comportamos y nos reconocemos como personas. Este movimiento es una invitación a no perder esa empatía cuando salimos a la vía y a entender que del otro lado siempre hay alguien como nosotros”.
Es así como, con “Seamos en la vía como en la vida”, estas empresas buscan trasladar los principios de convivencia a la movilidad y promover conductas asociadas con el respeto, la paciencia y el reconocimiento de los demás actores viales.
La campaña plantea la seguridad vial como una responsabilidad colectiva que también depende de las decisiones individuales, y busca mantenerse como una iniciativa de largo plazo para generar una reflexión sobre la convivencia y el comportamiento de las personas en las vías.