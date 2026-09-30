Entrevista | CCI Norte ve grandes oportunidades de inversión para megaproyectos en el Caribe colombiano

Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, habló con Valora Analitik durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad sobre los proyectos que avanzan en la región Caribe y las obras que podrían marcar la agenda del próximo año.
El dirigente gremial destacó el optimismo del sector frente al avance de proyectos como la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, la modernización de aeropuertos y el Canal del Dique, además de las inversiones previstas en vías secundarias y terciarias.
El Caribe atraviesa un momento importante en materia de infraestructura. ¿Qué proyectos tienen mayor potencial en el corto plazo?
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En materia de infraestructura de transporte tenemos la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, un proyecto que combina una iniciativa privada contratada por la Gobernación del Magdalena y la construcción de los viaductos de la vía Ciénaga-Barranquilla.
Esta construcción tuvo retrasos en el gobierno pasado y definitivamente en este gobierno vemos toda la intención de sacarla adelante. El mismo presidente lo ha dicho: la vía milagro, y así esperamos todos que sea esta importante vía.
En materia aeroportuaria, hay retos muy importantes para el Caribe, como la ampliación de la pista de Santa Marta y la modernización de los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
También es importante la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena, o aeropuerto de Bayunca. Se suman los corredores viales que conectan a Barranquilla con Cartagena y, por supuesto, toda la red de vías terciarias y secundarias.
Escuchar al director del Invías nos genera muchísimo optimismo para sacar adelante toda la infraestructura de la región Caribe.
¿Qué pueden esperar los ciudadanos del Caribe y del país para el próximo año en materia de infraestructura?
Creo que hay mucho optimismo. Primero, está el hecho de haber logrado destrabar proyectos como el Canal del Dique y otros proyectos que estuvieron muy golpeados durante los últimos cuatro años.
El mensaje que desde el gremio dejamos es que hay un gobierno que está trabajando en sacar adelante los proyectos de infraestructura que estuvieron archivados.
En ese sentido, hay todo un pipeline de proyectos que vienen sacándose adelante, como la modernización de los aeropuertos y la terminación de las dobles calzadas. Eso es lo más importante en este momento para la región Caribe.
¿Cuál es el balance del XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad?
En la décima séptima versión del Encuentro Regional de Infraestructura, tuvimos a más de 500 empresarios del sector reunidos para discutir la agenda de infraestructura.
Contamos con la presencia de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y tuvimos un panel con los gobernadores y gobernadoras de la Costa, revisando los proyectos y hacia dónde debemos llevar la infraestructura en la región Caribe.
También escuchamos al director del Invías con excelentes noticias y planes que le dan optimismo al sector. Además, tuvimos un panel con expertos del sector portuario.
Este evento reunió a los principales actores del sector de infraestructura en la región Caribe y esperamos continuar con esta agenda y seguir discutiendo los temas más importantes para la región.
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