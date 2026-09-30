Filipinas abre la puerta a la carne colombiana: aprueba certificados sanitarios para bovinos y porcinos

El Gobierno Nacional anunció un nuevo paso en su estrategia de internacionalización del campo colombiano. Filipinas aprobó los certificados sanitarios veterinarios acordados con Colombia para carne bovina y porcina.
Esta decisión habilita el avance de las solicitudes de permisos de importación ante las autoridades filipinas para los establecimientos y productos que cumplan los requisitos sanitarios establecidos.
Es decir, se abre formalmente el camino para que la carne bovina y porcina colombiana pueda ingresar al mercado filipino, sujeto a la obtención de los permisos correspondientes y al cumplimiento de las condiciones exigidas por ese país.
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond mencionó: “Esta es una gran noticia para nuestros ganaderos y porcicultores. Filipinas es un mercado de más de 115 millones de consumidores y hoy Colombia da un paso firme para llevar hasta allí la calidad de nuestras carnes”.
Y agregó: “Estamos pasando de un campo que produce para sobrevivir a un campo que produce para conquistar mercados. Más exportaciones significan más ingresos, más empleo y más oportunidades para nuestras familias rurales.”
El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el ICA, los gremios y los productores, continuarán acompañando el proceso para que esta apertura sanitaria se traduzca en operaciones comerciales concretas y nuevas oportunidades de exportación.
La exportaciones de Colombia
Las cifras de Analdex muestran que en 2025 las exportaciones de carne bovina sumaron US$148,5 millones, un crecimiento de 39,4 % frente a 2024, cuando llegaron a US$106,5 millones. En volumen, el país pasó de 24.768 a cerca de 30.456 toneladas exportadas.
En cuanto a los destinos, China absorbe el 61,6 % del volumen exportado, seguido por Rusia, Argelia, Chile y El Salvador, mercados conquistados tras años de esfuerzos sanitarios que permitieron a Colombia recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación.
En cuanto a la carne de cerdo, en 2025 Colombia produjo 663.875 toneladas de carne, un crecimiento de 9,1 % frente a 2024, según Porkcolombia. Fue la mayor tasa de crecimiento del periodo 2019-2025.
No obstante, Colombia todavía no figura entre los grandes exportadores mundiales de carne de cerdo, uno de los movimientos recientes más importantes ha sido la búsqueda de nuevos destinos. En junio de 2025 se realizó la primera exportación colombiana de carne de cerdo a Costa de Marfil.
En junio de 2026, Filipinas habilitó cuatro establecimientos colombianos para exportar carne porcina y siete para carne bovina, tras una auditoría sanitaria realizada a finales de 2025.