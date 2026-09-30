Lo que pasó en la cabina de un Flydubai que iba a Tel Aviv y activó código de secuestro

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv activó durante su trayecto un código utilizado para advertir sobre una posible interferencia ilícita o secuestro de una aeronave, antes de desviarse y aterrizar en Arabia Saudita.
El avión tenía previsto llegar al aeropuerto Ben Gurion, en Israel, pero terminó en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. A bordo viajaban 174 pasajeros y el episodio generó una alerta entre las autoridades israelíes.
La situación comenzó aproximadamente 90 minutos después del despegue, cuando la aeronave ingresaba al espacio aéreo de Jordania. En ese momento transmitió el código 7700, utilizado internacionalmente para señalar una emergencia general.
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Posteriormente, el avión emitió el código 7500, correspondiente a una situación de interferencia ilícita a bordo y asociado internacionalmente con una posible toma de control o secuestro de una aeronave.
La transmisión de este segundo código ocurrió en medio de un incidente dentro de la cabina de mando. De acuerdo con reportes citados por Reuters y AP, los dos pilotos se enfrentaron físicamente durante el vuelo. Las circunstancias exactas de lo ocurrido y quién activó las señales de emergencia todavía son materia de investigación.
Avión de Flydubai cambió de rumbo y aterrizó en Arabia Saudita
Después de transmitir los códigos de emergencia, el avión modificó su trayectoria y regresó hacia el espacio aéreo saudí. Los datos de seguimiento del vuelo también muestran que la aeronave sufrió un descenso considerable durante la secuencia del incidente.
Reuters, citando información de Flightradar24, reportó que el avión perdió cerca de 14.000 pies de altitud en menos de 30 segundos. Este comportamiento se produjo antes de las primeras señales de emergencia y constituye otro de los elementos que deberán ser examinados para determinar qué ocurrió en la cabina.
Inicialmente, el vuelo tomó dirección hacia el sur, pero posteriormente cambió de trayectoria mientras permanecía dentro del espacio aéreo de Arabia Saudita. Finalmente, aterrizó en el aeropuerto de Tabuk.
El cambio de destino significó que los pasajeros no llegaron a Tel Aviv como estaba previsto. La aeronave fue desviada después de que la tripulación transmitiera las señales de emergencia y las autoridades israelíes fueran alertadas sobre la situación.
Israel llegó a considerar la posibilidad de que se tratara de un secuestro y activó medidas de respuesta. De acuerdo con los reportes internacionales, fueron enviados aviones de combate como medida preventiva mientras se intentaba establecer qué estaba ocurriendo a bordo.
La situación, sin embargo, posteriormente comenzó a ser analizada bajo una hipótesis diferente: que el episodio estuviera relacionado con una confrontación entre los integrantes de la tripulación y no con la presencia de una persona externa que hubiera tomado el control del avión.
¿Qué ocurrió entre los pilotos y por qué se habla de un secuestro?
Las circunstancias dentro de la cabina continúan siendo objeto de investigación. Lo que sí ha sido reportado por funcionarios israelíes es que hubo una confrontación física entre los dos pilotos.
Una versión inicial apuntaba a que se habría producido una pelea entre los integrantes de la tripulación y que alguno de los códigos de emergencia pudo haber sido activado durante el enfrentamiento.
Sin embargo, posteriormente surgió una hipótesis más grave. Funcionarios israelíes citados por Reuters señalaron que se investigaba la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado atacar al otro o provocar una situación que pusiera en riesgo la seguridad de la aeronave.
Entre las versiones difundidas se encuentra la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado tomar una acción deliberada contra el avión y que el otro hubiera intervenido para evitarlo. También se ha informado que miembros de la tripulación de cabina y pasajeros habrían participado en la intervención.
Esta hipótesis no ha sido establecida como un hecho definitivo. La investigación continúa y las autoridades todavía deben determinar exactamente qué ocurrió en la cabina, qué provocó el enfrentamiento y quién transmitió los diferentes códigos de emergencia.
Por esa razón, no puede afirmarse por ahora que el vuelo haya sido objeto de un secuestro en el sentido convencional del término. El código 7500 fue transmitido, pero eso no significa por sí solo que una persona externa hubiera tomado el control de la aeronave.
Uno de los puntos que deberán aclararse es precisamente por qué se transmitieron primero el código 7700 y posteriormente el 7500, así como la relación entre esas señales, el enfrentamiento en la cabina y el brusco descenso registrado durante el vuelo.
¿De qué nacionalidad son los pilotos del vuelo de Flydubai?
Uno de los datos que ha circulado ampliamente sobre el incidente tiene que ver con la nacionalidad de los pilotos. Algunos medios israelíes reportaron que el comandante sería de origen ruso y el copiloto de origen ucraniano. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por Flydubai ni por las autoridades aeronáuticas involucradas.
Además, existen versiones contradictorias sobre este punto. Otros reportes difundidos en Israel han señalado que los pilotos tendrían nacionalidades omaní y emiratí. Por ello, mientras las autoridades no entreguen una confirmación oficial, no es recomendable presentar como un hecho que la tripulación estaba integrada por un piloto ruso y un copiloto ucraniano.
La nacionalidad de los pilotos tampoco permite establecer por sí misma las razones de la confrontación. Cualquier relación entre este dato y lo ocurrido dentro de la cabina sería especulativa mientras no exista evidencia oficial.
Flydubai informó que la aeronave aterrizó de manera segura en Tabuk y que todos los pasajeros fueron contabilizados. La aerolínea señaló que estaba trabajando con las autoridades correspondientes para atender a los viajeros afectados por el desvío y organizar su traslado hacia Israel. La Oficina del Primer Ministro de Israel informó que la situación estaba “bajo control” y señaló que se estaban desplegando los recursos necesarios para devolver de manera segura a los pasajeros israelíes al país.
Flydubai también comunicó a las autoridades israelíes que enviaría una aeronave de reemplazo desde Dubái hacia Arabia Saudita para trasladar a los pasajeros israelíes que se encontraban en el vuelo desviado. Mientras tanto, la Autoridad de Aeropuertos de Israel negó versiones según las cuales el espacio aéreo del país hubiera sido cerrado como consecuencia del incidente.
¿Por qué se activó el código 7500?
El código 7500 tiene un significado específico dentro de los procedimientos internacionales de aviación. Se utiliza para comunicar una situación de interferencia ilícita y es conocido por su asociación con posibles secuestros de aeronaves. Su transmisión no implica automáticamente que exista un secuestro confirmado. Se trata de una señal de alerta que permite a los controladores aéreos y a las autoridades activar los protocolos correspondientes.
En este caso, la situación adquirió una dimensión adicional porque el código 7500 fue transmitido después del código 7700, correspondiente a una emergencia general. La secuencia resulta especialmente relevante porque ocurrió mientras se registraba una confrontación dentro de la cabina y después de un descenso abrupto de la aeronave.
Las autoridades deberán determinar si los códigos fueron activados de manera deliberada para alertar sobre lo que estaba ocurriendo o si alguno de ellos pudo haber sido transmitido durante el enfrentamiento entre los pilotos.
La investigación deberá establecer varios elementos del episodio. Entre ellos, qué ocurrió exactamente entre los pilotos, quién transmitió los códigos 7700 y 7500, qué provocó el descenso de la aeronave y por qué la tripulación decidió desviarse hacia Arabia Saudita.
También deberá determinarse si hubo un intento deliberado de poner en riesgo la aeronave o si el episodio fue consecuencia de una pelea entre los miembros de la tripulación que terminó generando una emergencia.
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La información disponible hasta ahora no permite establecer una única explicación definitiva. Mientras algunas versiones apuntan a una confrontación física entre los pilotos, funcionarios israelíes también investigan una hipótesis que implicaría una acción deliberada dentro de la cabina.
Por ahora, lo confirmado es que el vuelo de Flydubai activó primero una señal de emergencia general y posteriormente el código asociado con una posible interferencia ilícita, sufrió una alteración importante de trayectoria y terminó aterrizando de manera segura en Tabuk.
El avión permanece en Arabia Saudita mientras Flydubai coordina el traslado de los pasajeros. La investigación deberá esclarecer qué sucedió en los minutos críticos dentro de la cabina y por qué una aeronave que tenía como destino Tel Aviv terminó activando uno de los códigos de emergencia más sensibles de la aviación comercial.