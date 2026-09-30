La trayectoria de Cristina Lombana, nueva secretaria de Transparencia del Gobierno de De la Espriella

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, será la secretaria de Transparencia desde el próximo 8 octubre en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Una vez concluya su periodo en la Corte Suprema, Lombana tendrá entre sus principales responsabilidades la estructuración de una estrategia institucional contra la corrupción.
“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos», manifestó De la Espriella.
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Asimismo, indicó que la nueva funcionaria tendrá un papel central en la política anticorrupción del Gobierno.
“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad», enfatizó.
¿Quién es Cristina Lombana?
Tiene estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Panthéon-Assas (París II), Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia.
También cursó estudios de Administración Pública en la École Nationale d’Administration (ENA) de Francia, es magíster en Derecho Penal de EAFIT y ha adelantado formación en Derecho Penal Internacional.
Su trayectoria combina el sector judicial, la Fiscalía y la carrera militar.
Fue secretaria privada del fiscal general Alfonso Valdivieso entre 1995 y 1996, trabajó en la Oficina Jurídica del Inurbe y posteriormente ingresó al Ejército, donde llegó al grado de mayor y se desempeñó como juez de Instrucción Penal Militar en Medellín durante varios años.
En 2018 fue elegida como una de las primeras magistradas de la nueva Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, encargada de investigar en primera instancia a congresistas. Su llegada fue histórica porque se convirtió en la primera integrante de la Fuerza Pública en llegar como magistrada a la Corte Suprema.
Entre los episodios más polémicos de su carrera están las controversias por su relación profesional con el abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe: en 2019 se conoció que Lombana había trabajado durante unos meses en su oficina en 1997, vínculo que no aparecía inicialmente en su hoja de vida para la elección como magistrada. Ella explicó que no incluyó ese periodo porque no recibió certificación laboral. Posteriormente fue apartada del proceso que involucraba a Uribe por manipulación de testigos. Más recientemente, Lombana ha protagonizado decisiones y controversias relacionadas con Armando Benedetti y el escándalo de la UNGRD: en 2025 lideró un allanamiento a la vivienda de Benedetti y en 2026 fue apartada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de los procesos que llevaba contra él.
También ordenó la captura de la senadora Martha Peralta dentro de la investigación por la UNGRD, decisión que generó nuevas controversias internas en la Corte y llevó a cuatro magistrados a solicitar que se investigara su actuación ante la Comisión de Acusación y la Procuraduría.