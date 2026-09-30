Premercado | Inversores atentos a PCE de EE. UU. y otros datos macroeconómicos de Europa: petróleo rebota

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cerraron mayoritariamente al alza el miércoles, respaldadas por un leve retroceso en los rendimientos de los bonos globales, aunque los inversores se mantuvieron cautos a la espera de los datos clave de inflación de Estados Unidos.
En Asia, la renta variable japonesa lideró las ganancias y los mercados chinos avanzaron ligeramente, mientras que las acciones de Corea del Sur cayeron.
El Nikkei 225 de Japón subió un 2,2 %, mientras que el índice Topix en general ganó un 1,9 %. El índice de referencia se vio impulsado por las ganancias en los valores relacionados con los semiconductores, y las acciones de SoftBank Group se dispararon cerca de un 7 %.
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El índice de referencia chino Shanghai Shenzhen CSI 300 y el índice Shanghai Composite de Shanghái avanzaron un 0,5 % cada uno.
El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,3 %, revirtiendo las pérdidas anteriores. En contra de la tendencia en general, el kospi de Corea del Sur cayó un 0,4 %.
Adicionalmente, en China, el índice oficial de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero volvió a territorio de expansión, mientras que el PMI no manufacturero también se fortaleció.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas rebotaron el miércoles, acercándose a máximos de una semana, mientras los inversores se posicionaban ante una densa agenda de publicaciones macroeconómicas europeas y estadounidenses y asimilaban señales alentadoras de política monetaria para el sector tecnológico.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,7 %, rompiendo una pausa de dos días. El DAX de Alemania y el FTSE 100 de Londres avanzaron un 0,7 % cada uno.
Los valores de tecnología y equipos de semiconductores impulsaron de manera destacada a las bolsas continentales después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara que los principales ejecutivos tecnológicos han acordado establecer estándares voluntarios de seguridad para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Pero más allá del rebote tecnológico, las mesas de operaciones están navegando una pesada agenda económica en todo el continente, mientras los gestores evalúan los nuevos datos de ventas minoristas de Alemania correspondientes a agosto, junto con datos de empleo alemanes, la inflación preliminar francesa y las cifras del IPC alemán de septiembre, que se publicarán hoy.
Los operadores también siguen de cerca las declaraciones programadas del funcionario del Banco Central Europeo Frank Elderson, previstas para hoy, en busca de nuevos comentarios sobre las perspectivas de crecimiento del bloque de la moneda única.
Mercados de EE. UU. y América
La atención se centra firmemente en el índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE. UU. correspondiente a agosto —la métrica de inflación preferida de la Reserva Federal—, que se espera muestre que las presiones subyacentes de precios se mantuvieron inalterados respecto al mes anterior.
Con los rendimientos de referencia del Tesoro de EE. UU. rondando máximos de varias décadas, un dato del PCE inalterados supondría un alivio bienvenido para los sectores de acciones sensibles a los tipos de interés, al reforzar las expectativas de que la FED podría no necesitar endurecer su política monetaria más allá de lo que el mercado ya descuenta.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo giraron al alza el miércoles, rebotando tras la fuerte caída de la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban las señales de recuperación de las exportaciones de Oriente Medio frente a las persistentes preocupaciones por las interrupciones en los envíos a través del Estrecho de Ormuz.
Los futuros de referencia del Brent subían un 1,0 % hasta los US$103,64, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganaban un 0,9 % hasta los US$90,21. El martes, el Brent cerró con una caída del 2,6 %, mientras que el WTI retrocedió un 3,5 %.
Se espera que las naciones productoras de petróleo de la OPEC+ mantengan sus objetivos de producción de crudo inalterados para noviembre cuando se reúnan el domingo, según informó Reuters, citando dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Las fuentes, que solicitaron el anonimato, señalaron que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Siete miembros clave de la OPEC+ participarán en la reunión: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán.
En otra línea, los precios del oro subieron ligeramente el miércoles, pero se encaminaban a registrar una caída mensual, mientras los inversores se preparaban para la publicación de datos clave de inflación de EE. UU., seguidos de cerca por la Reserva Federal.
El oro al contado había subido un 0,1 % hasta US$4.187,64 y los futuros del oro ganaban un 1,0 % hasta US$4.219,30 por onza. En el último mes, el oro al contado ha caído aproximadamente un 6 %.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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