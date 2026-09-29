Noticias empresariales Noticias económicas importantes

Grupo Nutresa sigue en expansión y adquiere nueva compañía en Colombia

Desde que cayó en manos del Grupo Gilinski, Nutresa ha venido implementando un plan de expansión a través de la compra de activos.

Por: -
Jaime Gilinski
Jaime Gilinski, CEO de Nutresa. Imagen: Nutresa

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

El Grupo Nutresa compró 100 % de las acciones de Empaques Industriales de Colombia, sociedad domiciliada en Bogotá. Esta compañía se dedica a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado.

La organización manifestó que la finalización y formalización de dicha operación estará sujeta a las condiciones habituales de este tipo de negociaciones.

Jaime Gilinski Grupo Nutresa
Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa. Imagen: Nutresa y Valora Analitik

Cabe mencionar que Nutresa es una de las principales compañías industriales de Colombia y cuenta con marcas como Sello Rojo, pastas Doria, Chococono, chocolate Corona y galletas Festival, además de Zenú, entre otros productos habituales en la mesa de los colombianos.

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

Luego de que esta multinacional fuera tomada por el Grupo Gilinski, conglomerado dirigido por Jaime Gilinski, y se diera el desenroque del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), la compañía también sumó a su portafolio la marca de Helados Tío Rico, en Venezuela, junto con la compra de la cadena Mimo’s.

Destacado: Grupo Nutresa anuncio que tradicional marca de café, y muy consumida por ciudadanos, bajará de precio

De esta manera, la empresa ha ido ganando terreno en el sector industrial, y según lo han mencionado directivos de la organización, espera continuar expandiéndose hacia mercados internacionales.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar