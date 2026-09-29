Ministerio de Hacienda autorizó a Bogotá para adquirir un préstamo de $1,3 billones para la Primera Línea del Metro

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez, autorizó que el Distrito de Bogotá celebrara un contrato de crédito externo con BNP Paribas New York Branch. La suma de dicho contrato llegó a $1,3 billones, que serán destinados a la financiación de la Primera Línea del Metro de la ciudad.
La cartera expresó que la autorización se estableció a través de la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. El monto ya fue calculado con la tasa de cambio que está vigente a la fecha del desembolso. Aunque los recursos van a ser girados en pesos, no podrán superar la cifra mencionada de $1,3 billones.
Este crédito va a tener un plazo de 10 años a partir de su desembolso, junto con un período de gracia de tres años para el pago de capital. Pero luego de ese lapso, el capital se iría pagando en 14 cuotas semestrales iguales y los intereses también se pagarían de forma semestral.
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El Gobierno Nacional indicó que la tasa de interés podrá ser fija o también variable en pesos, equivalente a la tasa de financiamiento garantizado a un día más 0,75 %, y se determinará con base en las condiciones del mercado al momento de fijar la cifra.
Según la entidad, la operación también va a tener garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en 95% de la exposición cubierta de capital, intereses y otros conceptos asociados al crédito.
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“Nos complace aportar al desarrollo del Distrito. Esta es una operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral. Son recursos importantes para avanzar en infraestructura y en un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”, concluyó el ministro Gómez.