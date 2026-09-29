Karen Ayos es la nueva directora de la UGPP; Gobierno declara insubsistente a exdirector

El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Luciano Grisales Londoño como director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y nombró en su reemplazo a Karen Patricia Ayos Vargas.
La UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene a su cargo funciones relacionadas con la gestión pensional y el control de los aportes al sistema de protección social.
En materia pensional, la entidad reconoce y administra derechos pensionales a cargo de entidades públicas liquidadas o cuyas obligaciones fueron trasladadas a la UGPP. Además, fiscaliza que empresas y trabajadores independientes realicen correctamente sus aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.
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Con el cambio, Karen Patricia Ayos Vargas asumirá la dirección general de la entidad, con experiencia previa dentro de la UGPP y una trayectoria enfocada principalmente en el área pensional.
Karen Patricia Ayos Vargas tiene una trayectoria de varios años dentro de la UGPP, especialmente en el área pensional.
De acuerdo con documentación oficial, la nueva funcionaria fue nombrada subdirectora en la Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales de la Dirección de Pensiones de la UGPP en 2016.
Posteriormente ocupó diferentes cargos relacionados con la gestión pensional. En 2021, documentos judiciales la identificaban como directora de Pensiones de la UGPP, mientras que en 2023 registros de medios de comunicación la señalaban como subdirectora de normalización de expedientes pensionales.
Más recientemente, Ayos Vargas aparece vinculada a la subdirección de nómina de pensionados, desde donde participó en asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de pensiones.
De esta manera, la nueva directora llega a la cabeza de la UGPP con experiencia previa dentro de la entidad y conocimiento específico de la gestión pensional.