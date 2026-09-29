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Renuncia Mariajosé Quiceno, vicepresidente de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia

A partir del 6 de octubre de 2026 comenzará su nueva etapa como profesional e iniciará algunos proyectos personales.

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Mariajosé Quiceno, vicepresidente de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia-Grupo Cibest. Imagen: Bancolombia-Grupo Cibest-Valora Analitik
Mariajosé Quiceno, vicepresidente de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia-Grupo Cibest. Imagen: Bancolombia-Grupo Cibest-Valora Analitik

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Renuncia Mariajosé Quiceno, vicepresidente de Reputación y Comunicaciones de BancolombiaGrupo Cibest. La directiva inició en la dirección corporativa de Reputación y Comunicaciones en enero de 2018, cerrando una etapa profesional de casi nueve años en la empresa.

Ella es autora del libro ‘La voz del líder’, en el cual aborda las facetas del liderazgo en el presente y estrategias para mejorar la comunicación al interior de las organizaciones.

Mariajosé Quiceno
Maríajosé Quiceno, vicepresidenta corporativa de Reputación y Comunicaciones del Grupo Bancolombia y embajadora de Corporate Excellence en el país/Cortesía

Quiceno también ha pasado por compañías como Visa, Nestlé, el Grupo Energía Bogotá (GEB), LLYC, Enel, entre otras organizaciones. También es comunicadora social de la Universidad de Manizales, y especialista en gobierno de la Universidad de los Andes.

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“Decidí cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo y no quería hacerlo sin darles las gracias por tantas conversaciones, preguntas difíciles, aprendizajes y, sobre todo, por la confianza construida durante estos años”, manifestó en su carta de despedida.

Luego señaló que a partir del 6 de octubre de 2026 comenzará su nueva etapa como profesional e iniciará algunos proyectos personales.

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