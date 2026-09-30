Comfandi vende negocio de droguerías para reforzar proyectos en educación, crédito y recreación

Hay decisiones empresariales que se toman para corregir el rumbo y otras que se toman precisamente porque el rumbo está claro. Tal es el caso para Comfandi tras anunciar la venta de su negocio de droguerías a Unidrogas, una renuncia deliberada a una operación rentable y autosostenible con el propósito de concentrar recursos, talento y capacidad de gestión en los frentes donde la organización considera que puede generar mayor valor para sus afiliados, las empresas y el Valle del Cauca.
La operación marca también el cierre de una historia de más de 55 años: las droguerías fueron durante décadas uno de los negocios que hicieron visible a Comfandi en distintos puntos del departamento y construyeron una relación cercana con sus afiliados. De hecho, el negocio registró resultados positivos superiores a $10.000 millones en 2025 y era autosostenible, es decir, no operaba con los recursos provenientes del 4 % de los aportes de las empresas afiliadas.
Precisamente por eso, la decisión no responde a una crisis del negocio, sino a una pregunta más profunda: ¿dónde debe estar Comfandi en los próximos años?
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La decisión de enfocarse
Jacobo Tovar, director de Comfandi, explica que la respuesta comenzó a construirse desde 2019, cuando más de 1.500 personas participaron en un ejercicio para definir el propósito superior de la organización. De allí surgió una idea que hoy funciona como brújula: trabajar por la armonía de las familias y la sostenibilidad de las empresas.
A partir de ese propósito se definieron tres grandes focos: aprendizaje para la vida productiva, cuidado integral del individuo y del entorno y estabilidad financiera. La conclusión fue que no era posible estar en todas las actividades al mismo tiempo y mantener el mismo nivel de impacto.
“Cuando uno toma la decisión de enfocarse, tiene que renunciar a otros objetivos”, explica Tovar en entrevista con Valora Analitik.
Así, la primera gran renuncia llegó con los supermercados. En 2024, Comfandi dejó de operar directamente sus establecimientos mediante una alianza con Agromercado La Montaña. Ahora, el turno fue para las droguerías donde la lógica es similar: entregar la operación a un jugador especializado y liberar a Comfandi de la gestión directa de negocios que demandan capital, talento y atención gerencial, para dirigir esos recursos hacia sus prioridades estratégicas.
¿Qué viene para Comfandi tras venta a Unidrogas?
Uno de los principales destinos de esos recursos será la educación. Allí aparece una de las apuestas más ambiciosas de la organización: los Campus E.
Comfandi proyecta invertir más de $450.000 millones durante los próximos cinco años en estos espacios, que buscan integrar educación, formación técnica y tecnológica, emprendimiento, cultura y encuentro comunitario. Ya existen avances en Cali y se contemplan próximas inversiones en Palmira, Jamundí, Cuga y otros territorios.
El objetivo va más allá de construir infraestructura: la apuesta es que estos campus funcionen como plataformas para conectar el talento con las necesidades del mercado laboral y preparar a trabajadores, jóvenes y emprendedores para transformaciones como la inteligencia artificial.
La magnitud de la apuesta se entiende mejor con las cifras: Comfandi cuenta actualmente con 12 colegios y cerca de 10.000 estudiantes, mientras que el 93 % de sus egresados logra transitar hacia la educación superior, el empleo o el emprendimiento.
La segunda gran línea será la recreación. La organización prevé inversiones superiores a $150.000 millones para fortalecer sus centros recreativos durante los próximos años, con una mirada que conecta el bienestar físico y mental con la productividad y la calidad de vida.
Y hay otro frente que Tovar identifica como estratégico: el crédito. “Comfandi tiene actualmente una cartera superior a $500.000 millones y plantea llevarla hasta $1,3 billones, con soluciones subsidiadas dirigidas especialmente a trabajadores que enfrentan altos costos de financiación o incluso recurren al crédito informal”, enfatiza como otro de los objetivos claves para la caja de compensación más grande del occidente colombiano.
Una venta para mirar más lejos
De igual manera, la operación con Unidrogas también buscó preservar el valor construido. El comprador cuenta con más de 900 puntos de venta en Colombia, presencia en 24 departamentos y marcas como Droguería Alemana, Droguería Inglesa, Droguería Andina y La Botica. Además, cerca del 96 % de los trabajadores de las droguerías de Comfandi pasó a formar parte de Unidrogas.
Para Comfandi, entonces, el capítulo de las droguerías termina sin que desaparezca el vínculo con sus afiliados. Los medicamentos continuarán disponibles a través de la red del nuevo operador, mientras la caja concentra su energía en aquello que considera esencial para su futuro.
La decisión también habla de la fortaleza financiera de la organización. En 2025, Comfandi registró ingresos por $1,47 billones y un remanente de $74.710 millones, con un alcance de 1,2 millones de afiliados.
Después de casi seis décadas acompañando a los vallecaucanos en este segmento, Comfandi llega a una conclusión sencilla, pero estratégica: no se trata de estar en todo, sino de concentrarse allí donde puede generar más valor.