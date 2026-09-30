Más de 500 empresas participaron en la cuarta edición de Xposible Crecer 2026

Más de 500 micro, pequeñas y medianas empresas participaron en la cuarta edición del Campamento Xposible Crecer, una experiencia inmersiva de Colsubsidio que se consolida como un espacio para impulsar el crecimiento estratégico de las MiPymes en Colombia.
El encuentro, realizado en el Chamorro City Hall, reunió a empresarios en una jornada de aprendizaje colectivo que combinó mentorías, talleres especializados, masterclass y espacios de networking con expertos nacionales e internacionales. La agenda se estructuró en torno a tres grandes conversaciones: direccionamiento y estructura de crecimiento; expansión y nuevos mercados; y toma de decisiones en la era de la inteligencia artificial.
“Desde Xposible Crecer acompañamos a las MiPymes afiliadas a avanzar con más claridad, fortaleciendo el talento y los factores que más impactan su productividad. Nuestro propósito es que las empresas no solo identifiquen sus retos, sino que puedan convertirlos en decisiones y resultados. Asimismo, generamos espacios para que conecten con nuevos aliados, clientes, mercados, conocimiento y oportunidades comerciales”, aseguró Claudia Camacho, gerente de Educación, Cultura y Productividad de Colsubsidio.
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La agenda reunió a líderes empresariales y expertos como Andrés Moreno, fundador de Open English; Juan Sebastián Escobar, CEO de NTT DATA; Domenico Barbato, CEO de Mercado Libre; Carmenza Alarcón, CEO Coach y asesora de crecimiento empresarial; Esteban Porras, Gerente Pyme de Davivienda; Abraham Martínez, Cloud & Artificial Intelligence Solution Engineer Lead de Microsoft; y Adriana Abella, Business Development Manager Colombia de Mercado Pago, quienes compartieron perspectivas y herramientas sobre crecimiento, tecnología, inteligencia artificial, financiación, pagos digitales, escalabilidad y acceso a nuevos mercados.
En el marco de esta edición de Xposible Crecer, se reconocieron ocho empresas que integran la sostenibilidad en sus negocios y generan transformaciones en diferentes territorios y sectores del país. Este reconocimiento hace parte de Xposible Colsubsidio, la comunidad empresarial que visibiliza proyectos que contribuyen a la sociedad desde los ámbitos social, económico y ambiental, demostrando que hacer negocios haciendo el bien es posible.
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Ocho proyectos empresariales que convierten la sostenibilidad en acción
Entre los proyectos se encuentran MujerEs, de Banco Contactar, que promueve la inclusión financiera y la autonomía económica de mujeres microempresarias rurales; Pacífico Sin Plástico, de EcoWorks, enfocado en la recuperación de plástico y la economía circular en el litoral Pacífico; Escuela de Robótica y Programación, de ScienceBot, que acerca la educación tecnológica a niños y jóvenes en Guaviare; y Ruta del Productor Regenerativo, de SIFORA, que fortalece la agricultura regenerativa en Boyacá.
Asimismo, fueron reconocidos el Modelo Comunitario de Manejo Forestal Sostenible, de Coagroitilla, que promueve el aprovechamiento sostenible del bosque amazónico en Guaviare; Hortiorganic Regenera, de HortiOrganic, que transforma materia orgánica y biosólidos para regenerar suelos; Colombia al Mundo, de CIPROBA, que impulsa la producción y exportación sostenible de mora en Risaralda; y Matemáticas para todas y todos, de MentuLabs, que utiliza inteligencia artificial para fortalecer la enseñanza de las matemáticas.
Todos los proyectos fueron evaluados por CECODES, nodo regional en Colombia del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que aportó su conocimiento especializado al proceso de evaluación.
Este fue el primer momento de reconocimiento de Xposible Colsubsidio en 2026. El próximo 28 de octubre se reconocerán empresas medianas y grandes y se presentará el balance general de esta edición, con los principales resultados, territorios y líneas de impacto de los proyectos participantes.
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