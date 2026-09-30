Bolsa de Colombia vuelve a cerrar a la baja

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 29 de septiembre de 2026 en 2.558,92 puntos registrando una variación negativa de – 0,79 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 23,74 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $112.395 millones, mostrando una variación negativa de 41,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $191.491 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 2,84 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $29.879 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,83 %) que negoció $19.293 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $9.194 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que retroceden – 5,30 %.
- En la segunda casilla, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que cae – 3,85 %.
- Finalmente, los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que bajaron – 2,84 %.
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Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 2,03 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 0,98 % y marcan un volumen de operaciones de $11.600 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap