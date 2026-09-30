Las condiciones inamovibles para que el Banco de la República pueda bajar las tasas de interés en Colombia

Después de la 1 p. m., el Banco de la República dará a conocer su decisión sobre el manejo de las tasas de interés. El anuncio marcará la hoja de ruta de la política monetaria para los últimos meses de este año.
La mayoría de los analistas espera que las tasas se mantengan estables en el 12 %, aunque algunas proyecciones no descartan incrementos de 25 o 50 puntos básicos, lo que llevaría el indicador a máximos no vistos en casi dos años.
El Banco de la República se enfrenta a un escenario en el que la inflación sigue sin dar respiro: en agosto volvió a subir más de lo previsto y se estima que en septiembre pudo haberse estabilizado.
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A lo anterior habrá que sumarle que la tasa de cambio viene recuperándose con fuerza: pasó de estar cerca de los $3.000 a rozar los $3.400, por lo que podría generarse una presión inflacionaria por el lado de las importaciones.
Lo que lleva al Banco de la República a mantener las tasas altas
Leonardo Villar, gerente del Banco, ha dejado claro que, en el horizonte cercano, no se prevén recortes de tasas, pues los efectos del salario mínimo, el incremento de las tarifas de los servicios públicos y el alto precio de algunos alimentos impulsan el IPC.
Un primer escenario para contemplar la posibilidad de relajar la política monetaria deberá centrarse en que la inflación pierda ritmo de forma sostenida. A esto habrá que añadir que los efectos del fenómeno de El Niño no sean tan complejos como se espera y que las olas de calor tengan un menor impacto en el agro.
Pero esto último tampoco parece posible, sobre todo ante nuevos pronósticos, como el del Ideam, que indican que los efectos de El Niño se extenderían hasta julio o agosto del próximo año.
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Por ahora, el Banco de la República podría considerar la posibilidad de reducir las tasas de interés hacia la segunda mitad del próximo año, siempre y cuando la inflación empiece a desacelerarse y se acerque al 5 %.