Megaobra que conecta el Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y el suroccidente del país quedó lista

Una megaobra clave para la conexión vial entre el Valle de Aburrá, el Suroeste antioqueño y otras regiones del suroccidente de Colombia ya culminó una de sus intervenciones más importantes. Se trata de los trabajos desarrollados en el sector El Líbano, en el municipio de Titiribí, donde fue completada la solución integral para atender las condiciones del terreno y mantener la operación de la vía.
Lea también: Las nuevas megaobras que tendrá Bogotá y la Sabana para mejorar el acceso al aeropuerto El Dorado
La intervención estuvo a cargo de Covipacífico y se extendió durante 14 meses. El sector intervenido se encuentra entre los intercambiadores de Camilo C y Titiribí, dentro de la Autopista Conexión Pacífico 1, corredor considerado estratégico para la integración vial de Antioquia con otras zonas del país.
Es importante precisar que la culminación corresponde a las obras ejecutadas en el sector El Líbano, y no significa que toda la Autopista Conexión Pacífico 1 haya terminado su operación o mantenimiento. Covipacífico continuará a cargo de las actividades correspondientes a este tramo.
La obra fue construida de manera adicional como respuesta al comportamiento que presentó el terreno durante 2025. El desafío para la concesionaria no estuvo únicamente en diseñar y ejecutar una solución de ingeniería, sino también en mantener habilitada la circulación mientras se desarrollaban los estudios y las intervenciones necesarias.
Para lograrlo, Covipacífico implementó una conexión provisional o by-pass, que permitió mantener el tránsito de los usuarios durante el periodo de construcción. De acuerdo con la concesionaria, esta alternativa permitió que miles de personas continuaran utilizando el corredor mientras avanzaban los trabajos.
La solución definitiva contempló una ampliación del túnel falso de 51 metros, además de diferentes obras destinadas a atender las condiciones geotécnicas identificadas en la zona.
La magnitud de los trabajos también se refleja en los materiales utilizados. La intervención requirió 4.421 toneladas de acero, 12.323 metros cúbicos de concreto, 400 anclajes y 15.412 metros lineales de perforación, junto con otros elementos especializados para la estabilización de la infraestructura. En total, participaron 1.054 colaboradores.
Una megaobra que debía mantener la movilidad
Uno de los principales retos fue ejecutar la intervención sin cortar por completo la conexión de este corredor. Por eso, la operación provisional tuvo un papel central durante los 14 meses de trabajos.
La culminación de las obras permite mantener la continuidad de la doble calzada en este tramo y busca favorecer una circulación segura para quienes utilizan esta conexión entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño.
Mauricio Millán Drews, gerente general de Covipacífico, explicó que el objetivo principal durante la ejecución fue mantener protegidos a los usuarios y garantizar la movilidad mientras se desarrollaba la solución.
Puede interesarle: Megaobra que conectará a Soacha y Bogotá ya tiene fecha de construcción: Descongestionará la Autopista Sur
“Nuestro principal objetivo fue proteger a los usuarios y garantizar la movilidad durante todo el proceso constructivo, mientras implementábamos una solución técnica acorde con las condiciones identificadas en esta zona. Esta obra refleja la capacidad técnica, el compromiso y la responsabilidad con la que enfrentamos los desafíos propios de una infraestructura ubicada en un terreno con condiciones geotécnicas complejas y particulares”, afirmó Millán Drews.
La ubicación del sector El Líbano hace que la intervención tenga relevancia más allá del punto específico donde se realizaron las obras. El tramo conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí y forma parte de una infraestructura que contribuye a la integración del Valle de Aburrá con el Suroeste de Antioquia y regiones del suroccidente del país.
Esto convierte la continuidad de la operación en un factor relevante para los usuarios que utilizan la vía en sus desplazamientos por esta zona de Antioquia. Además, la solución no se limitó a una intervención superficial. La ampliación del túnel falso, los anclajes, las perforaciones, el concreto y el acero utilizados estuvieron asociados a la estabilización de la infraestructura frente a las condiciones particulares del terreno.
Con la culminación de los trabajos, Covipacífico señaló que continuará con las actividades de operación y mantenimiento del tramo, con el objetivo de mantener la prestación del servicio vial.