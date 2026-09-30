Gobierno De la Espriella confirma vicecanciller y embajadores para Bolivia y El Salvador

El Gobierno de Abelardo De la Espriella avanzó en la conformación de su equipo diplomático con la designación de Adela María Maestre Cuello como vicecanciller e Iván Alvarado Gaitán y Miguel Fernando Arrázola para las embajadas de Colombia en Bolivia y El Salvador.
La Cancillería publicó las hojas de vida de los tres funcionarios. En el caso de Alvarado Gaitán, su aspiración corresponde al cargo de embajador de Colombia ante el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras que Arrázola Pineda fue presentado para representar al país ante el Gobierno de la República de El Salvador.
Por su parte, Adela María Maestre Cuello aparece en el registro oficial para el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores.
¿Quiénes son los nuevos nombres?
Iván Rodrigo de Jesús Alvarado Gaitán es arquitecto y ha ocupado cargos relacionados con el sector de vivienda. Fue gerente del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) y posteriormente tuvo participación en el sector de la construcción. También fue identificado como coordinador de la campaña presidencial de De la Espriella en el Tolima. Documentos judiciales registran además su participación como arquitecto en proyectos de infraestructura.
Miguel Fernando Arrázola Pineda es pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, congregación con origen en Cartagena. Registros públicos de entidades religiosas lo identifican como representante legal de esta organización.
Arrázola ha tenido además una participación visible en asuntos políticos y de debate público. Medios nacionales y regionales han documentado su influencia dentro de sectores cristianos y sus posiciones frente a asuntos como los acuerdos de paz y las discusiones sobre familia y derechos de las parejas del mismo sexo.