Fundación Citi destinará US$25 millones para impulsar empleo juvenil con inteligencia artificial

La Fundación Citi abrió la convocatoria de su cuarto Desafío de Innovación Global, una iniciativa que busca financiar proyectos para preparar a jóvenes frente a los cambios del mercado laboral impulsados por la inteligencia artificial (IA).
En esta edición, la Fundación Citi destinará US$25 millones para financiar 50 proyectos, con una asignación de hasta US$500.000 por organización seleccionada.
El programa está dirigido a organizaciones comunitarias de todo el mundo que desarrollen iniciativas para jóvenes, especialmente aquellos de comunidades de bajos ingresos, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para acceder a oportunidades laborales en una economía cada vez más digitalizada.
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“La fluidez en IA es clave para desbloquear estas oportunidades”, señaló Brandee McHale, presidenta de la Fundación Citi y directora global de Inversión y Desarrollo Comunitario en Citi.
Las organizaciones podrán presentar proyectos enfocados en el desarrollo de habilidades de inteligencia artificial y competencias socioemocionales, incluyendo ingeniería de prompts, creación de contenido digital, resolución de problemas, pensamiento crítico, resiliencia y flexibilidad.
La convocatoria también contempla iniciativas que conecten a los jóvenes con oportunidades de empleo mediante centros comunitarios con dispositivos compartidos y plataformas de software que puedan utilizarse con acceso limitado a internet.
Asimismo, se financiarán programas existentes de empleo juvenil que incorporen herramientas de IA y proyectos que creen alianzas entre distintos sectores para compartir buenas prácticas y responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.
La importancia de estas habilidades ha aumentado con la transformación tecnológica del empleo. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, cerca del 66 % de los empleadores espera contratar talento con habilidades especializadas en IA, mientras que más del 60 % señala una mayor demanda de capacidades como pensamiento crítico, resiliencia y flexibilidad.
La nueva edición hace parte de la estrategia de la Fundación Citi para promover el empleo juvenil, que incluye iniciativas como Pathways to Progress y el Desafío de Innovación Global de 2025, además de programas de voluntariado, mentoría y orientación profesional de empleados de Citi.
Las organizaciones interesadas tendrán plazo para presentar su propuesta hasta el 6 de octubre de 2026 a las 12:00 p. m., hora de Nueva York. Las entidades seleccionadas serán anunciadas en 2027.