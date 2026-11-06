Gladys Vega es nombrada nueva vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol

Ecopetrol anunció el nombramiento de Gladys Vega Valencia como nueva vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional. La ejecutiva se incorporará al equipo directivo de la compañía a más tardar el próximo 17 de noviembre de 2026, como parte de la consolidación de su estructura de liderazgo.
Vega es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Desarrollo Humano y cuenta con formación adicional en dirección, gestión estratégica, alta gerencia y gobierno corporativo.
Su trayectoria profesional supera los 27 años en la dirección de áreas de recursos humanos de organizaciones como Altra, Colsubsidio, Banco Agrario de Colombia y Allianz. Durante su carrera ha trabajado en estrategias de gestión del talento, desarrollo de equipos y fortalecimiento organizacional.
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También presidió la Asociación de Recursos Humanos de Colombia (ACRIP), participó en diferentes juntas directivas y se desempeñó como consultora y coach para empresas de distintos sectores.
En su nuevo cargo, tendrá el desafío de fortalecer la gestión del capital humano de Ecopetrol y acompañar los procesos de transformación interna. La compañía busca impulsar una cultura organizacional enfocada en la agilidad, la eficiencia y la productividad, con el propósito de convertir las capacidades de sus colaboradores en un factor estratégico para la generación de valor y la sostenibilidad del Grupo.
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