Noticias macroeconómicas

Gobierno De la Espriella incluirá en su Plan de Desarrollo una zona económica especial para Sucre por un valor mínimo de US$4.800 millones

El presidente señaló que esta zona fomentará las exportaciones y el empleo en la región.

Por: -
Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2026
El presidente Abelardo de la Espriella. Imagen: Presidencia.

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

En sus más recientes declaraciones tras una jornada de trabajo en Sucre, en el Caribe colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que le encargó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo una estrategia para crear una zona económica especial en Sucre.

“Es crear condiciones y poner en marcha un complejo verde de transformación de aluminio con una inversión estimada de US$4.800 millones y US$5.200 millones. Inversión extranjera privada y les vamos a dar las condiciones para que eso se pueda materializar”, dijo.

De la Espriella confirma $65.000 millones para una vía clave en la economía de La Guajira
Abelardo de la Espriella. Imagen. Presidencia

A lo que agregó que esta iniciativa fomentaría cerca de US$700 millones en exportaciones para la región, junto con la creación de 15.000 puestos de trabajo. Incluso mencionó que el departamento debe avanzar en materia de industrialización para que no solamente exporte materias primas, sino también productos manufacturados.

De otro lado, junto con la gobernadora Lucy García, inauguró la vía Sincelejo-Varsovia-Tolú, que es un corredor que potenciaría a la región.

Presidente Abelardo de la Espriella. Imagen: Presidencia.
Presidente Abelardo de la Espriella. Imagen: Presidencia.

“Con ella terminamos de articular un corredor que permite que Sincelejo se conecte con los Montes de María y que los Montes de María se acerquen al Golfo de Morrosquillo, articulando la Troncal de Occidente con la Ruta del Mar, dos grandes corredores nacionales que atraviesan nuestro departamento”, afirmó.

Agregó que este proyecto será de 3,2 kilómetros y que incluye intervenciones viales de 12,8 kilómetros, con inversiones superiores a $10.200 millones de regalías provenientes del departamento, que estuvieron acompañados por 16 horas hidráulicas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar