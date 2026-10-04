En sus más recientes declaraciones tras una jornada de trabajo en Sucre, en el Caribe colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que le encargó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo una estrategia para crear una zona económica especial en Sucre.
“Es crear condiciones y poner en marcha un complejo verde de transformación de aluminio con una inversión estimada de US$4.800 millones y US$5.200 millones. Inversión extranjera privada y les vamos a dar las condiciones para que eso se pueda materializar”, dijo.
A lo que agregó que esta iniciativa fomentaría cerca de US$700 millones en exportaciones para la región, junto con la creación de 15.000 puestos de trabajo. Incluso mencionó que el departamento debe avanzar en materia de industrialización para que no solamente exporte materias primas, sino también productos manufacturados.
De otro lado, junto con la gobernadora Lucy García, inauguró la vía Sincelejo-Varsovia-Tolú, que es un corredor que potenciaría a la región.
“Con ella terminamos de articular un corredor que permite que Sincelejo se conecte con los Montes de María y que los Montes de María se acerquen al Golfo de Morrosquillo, articulando la Troncal de Occidente con la Ruta del Mar, dos grandes corredores nacionales que atraviesan nuestro departamento”, afirmó.
Agregó que este proyecto será de 3,2 kilómetros y que incluye intervenciones viales de 12,8 kilómetros, con inversiones superiores a $10.200 millones de regalías provenientes del departamento, que estuvieron acompañados por 16 horas hidráulicas.