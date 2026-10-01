Gopass acelera su negocio corporativo: integra la red de combustible más grande del país y el pago de peajes en una sola solución para flotas

El negocio corporativo de Gopass está ganando peso dentro de la operación de la compañía. A agosto de 2026, el segmento B2B alcanzó un volumen transado promedio mensual de $28.000 millones, frente a los $4.000 millones registrados por el negocio de peajes en enero de 2025, un crecimiento de 527 % tras la incorporación de combustible a su portafolio empresarial.
La compañía llega al Congreso Colfecar 2026 con más de 1.600 clientes corporativos y más de 35.000 vehículos que registran transacciones mensualmente en el ecosistema B2B de Gopass.
Estas cifras reflejan la apuesta de Gopass por ampliar su participación en el segmento empresarial luego de adquirir el negocio de control de gastos de flotas de Pluxee en Colombia e integrar combustible y peajes dentro de Gopass Fleet. La compañía busca que las empresas puedan centralizar los principales gastos asociados a la operación de sus flotas y tener mayor trazabilidad sobre ellos.
“El crecimiento que estamos viendo responde a una necesidad muy concreta de las empresas: tener mayor control sobre lo que cuesta mover su operación. Una flota no solo necesita pagar combustible o pasar por un peaje; necesita entender cuánto está gastando, dónde lo está haciendo y contar con información que le permita tomar mejores decisiones. Hacia allá estamos llevando Gopass Fleet”, afirma Jorge Miguel Camacho, CEO de Gopass.
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Peajes y combustible: una operación que gana escala
Entre enero y agosto de 2026, los clientes corporativos de Gopass realizaron 3,5 millones de transacciones en combustibles y peajes.
El crecimiento también se evidencia al analizar exclusivamente el negocio de peajes. Su facturación acumulada creció 92 % frente al mismo periodo de 2025. Para Gopass, el reto ahora no está únicamente en procesar más transacciones, sino en convertir esa escala en información que permita a las empresas tener una lectura más completa de su operación.
“La rentabilidad de una flota también se juega en la capacidad de entender en qué se está gastando. Cuando peajes y combustible se administran por separado, reconstruir el costo de una operación implica reunir información de distintas fuentes. Lo que buscamos es simplificar esa gestión y darle al empresario herramientas para tomar decisiones con mayor información”, agrega Camacho.
Control sobre dos de los principales gastos de una flota
Con Gopass Fleet, las empresas pueden gestionar en un mismo ecosistema combustible y peajes, rubros que representan hasta el 50 % de los costos operativos que pueden administrarse mediante la solución. La plataforma permite centralizar los pagos, consultar los gastos y hacer seguimiento a las transacciones de la operación con un mayor control y reduciendo el uso del efectivo.
Actualmente, la red corporativa de Gopass cuenta con 177 peajes habilitados y 1.305 estaciones de combustible en Colombia, consolidándose como la red de combustible más grande del país, con cobertura desde La Guajira hasta el Amazonas, de acuerdo con cifras de la compañía a agosto de 2026.
Esta integración responde al concepto con el que Gopass Fleet llega a Colfecar 2026: consolidar en un mismo ecosistema los gastos que mueven una flota y dar a las empresas mayor control sobre su operación.
La compañía continuará ampliando las capacidades de la plataforma para incorporar progresivamente más gastos asociados a la movilidad empresarial.