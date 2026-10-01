Atención | Bruce Mac Master sale de la presidencia de la ANDI tras más de 13 años: estos son los detalles

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, dejará la dirección del gremio que lideró desde 2013, luego de que la Junta Directiva sostuviera varias reuniones para definir el futuro de la organización y otros temas gremiales.
La salida de Mac Master se da apenas dos semanas después de que la Junta de Dirección General de la ANDI lo había ratificado al frente del gremio, en una sesión en la que también se renovó la Mesa Directiva.
¿Quién es Bruce Mac Master?
Bruce Mac Master es un economista colombiano, egresado de la Universidad de los Andes y con estudios de maestría en Desarrollo Económico. Tiene experiencia tanto en el sector privado como en el público y actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cargo que ocupa desde 2013.
En el sector empresarial fue cofundador de Inverlink, una firma de banca de inversión, y ha participado en proyectos de finanzas corporativas, infraestructura y estructuración de negocios.
En el sector público fue viceministro de Hacienda entre 2010 y 2011 y director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
También ha tenido participación en organizaciones sociales y juntas directivas de distintas entidades y es una de las principales voces del sector empresarial colombiano en asuntos relacionados con inversión, empleo, industria, competitividad, reformas económicas y política empresarial.