Índice MSCI Colcap cierra con una corrección del 1,25 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 22 de octubre de 2026 en 2.528,42 puntos registrando una variación negativa de – 1,25 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,26 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $219.262 millones, mostrando una variación positiva de 11,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $196.083 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,64 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $89.954 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,61 %) que negoció $51.460 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 2,28 %) que transó un monto de $21.224 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Mineros (Mineros) que retroceden – 5,58 %.
- En la segunda casilla, Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que cae – 3,65 %.
- Finalmente, los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) que bajaron – 3,47 %.
Las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) suben 3,08 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,87 % y marcan un volumen de operaciones de $7.486 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap