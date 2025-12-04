La industria de las telecomunicaciones en Colombia continúa su proceso de evolución en un contexto de transformaciones estructurales, nuevas dinámicas competitivas y una demanda digital cada vez mayor.
De acuerdo con la más reciente medición del BarómetroTelcoColombia, elaborado por Nae, empresa de Minsait (Indra Group), durante el segundo trimestre de 2025, los ingresos por servicios de banda ancha móvil aumentaron 10,87 % interanual, mientras que los de banda ancha fija lo hicieron un 15,88 %.
Si bien parte de este crecimiento se atribuye al aumento poblacional, también se observan alzas en los ingresos promedio por cliente. En banda ancha móvil pospago, el ingreso medio alcanzó los $31.976/mes (+7,4 %), y en prepago, $9.670, un crecimiento de 5,7 %.
Por su parte, en banda ancha fija, la facturación promedio por persona al mes aumentó 7,24 % hasta $74.809.
“Este dinamismo, influido también por la inflación en la región, no ha venido acompañado de una estabilización del mercado. Pese a ser una industria basada en la infraestructura, las dinámicas competitivas siguen mostrando signos de tensión”, resalta la investigación.
Así está el mercado de las telecomunicaciones en Colombia
Entre los cambios sustanciales que ha experimentado el sector este año, el 14 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la adquisición de Movistar Colombia por parte de Millicom International Cellular S.A., lo que desencadenará en la fusión del segundo y tercer competidor más relevante del mercado en el país.
De otro lado, meses antes, WOM acordó con el Gobierno de Colombia su salida del proceso de reorganización empresarial en el que se encontraba; y otro de los hechos relevante fue que Telecall, adjudicatario de espectro 5G en 2023, no llegó a iniciar operaciones.
Pese a este contexto cambiante, las métricas estructurales del sector se mantienen estables. Con 27 millones de usuarios, el prepago sigue siendo la modalidad más extendida de acceso móvil.
Recomendado: Pese aprobación, SIC establece condicionamientos para integración de Tigo y Movistar en Colombia
Claro lidera con 17 millones de clientes, seguido de Tigo, con casi cinco millones, y Movistar, que supera los 3 millones de usuarios. Según el reporte, los principales operadores muestran variaciones moderadas, con crecimientos de 4 % en el caso de Claro y Tigo.
El segmento pospago (o suscripción) alcanza los 21,73 millones de clientes. Claro encabeza con 10,86 millones, seguido de Movistar con 5,31 millones. En este caso, Tigo lidera el crecimiento interanual, con 11 %, seguido por Claro (9 %); y WOM, que llegó a duplicar su base de clientes en algunos trimestres, muestra ahora descensos del 12 % en prepago y del 22 % en suscripción.
En el ámbito de los OMV (operador móvil virtual), Móvil Éxito (442.000) supera por primera vez a Virgin Mobile (397.000).
El BarómetroTelcoColombia también mostró que el acceso fijo a internet alcanza ya los 9,7 millones de hogares (8 %).
Allí, Claro lidera con 3,4 millones de conexiones. El grupo “Otros”, cada vez más relevante, se consolida como el segundo actor del mercado con 2,37 millones de hogares conectados.