Al cumplir 25 años de trayectoria en el sector de la infraestructura, KMA Construcciones se posicionó como la empresa número uno de ingeniería civil en el ranking de las 5.000 compañías más grandes de Colombia, tanto en ingresos como en utilidades.
En medio de este hito, Valora Analitik habló con su presidente, Menzel Amín, quien entregó un balance detallado del desempeño financiero de la compañía en 2026, repasó la historia familiar detrás de la firma desde sus inicios, analizó el panorama de las iniciativas privadas (IP) frente a las restricciones fiscales del país, reveló sus planes de expansión en el negocio inmobiliario y hotelero en Cartagena, y detalló las apuestas internacionales de la compañía.
¿Cómo va este año para KMA Construcciones? ¿Qué balance hace hacia el cierre de 2026 y mirando hacia 2027?
El balance nuestro es positivo. Hasta la fecha hemos venido cumpliendo con las metas —un poquito por debajo, te soy sincero—, pero hemos venido cumpliendo bien y somos muy optimistas. El primer semestre lo cerramos por encima de la meta de 2026 que teníamos, y en el tercer trimestre es donde bajó un poquito por el cambio de gobierno y de administración. Como nuestro negocio es en un 90 % o 95 % en concesiones y proyectos nacionales con el Invías y la Aerocivil, estamos en ese proceso de transición, pero muy optimistas.
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Creo que el año lo vamos a cerrar un poco por encima de 2025, lo cual es positivo porque tenemos crecimiento. Teníamos planteado un crecimiento mayor, pero siendo objetivos vamos a estar en un crecimiento de entre un 8 % y 12 % al cierre de este año.
No es poco en un sector en el que muchas empresas llevan varios años pasando dificultades…
Sí, y gracias a Dios —lo puedo decir con la humildad y el agradecimiento infinito—, además el año 2025 fue el de mayor facturación histórica nuestra, entonces crecer frente a ese año es supremamente importante.
Entiendo que estas cifras los llevó a quedar en primer lugar en el ranking empresarial de 2025, ¿cómo es eso?
Fue el ranking de las 5.000 empresas que realizan las revistas Dinero y Semana. Ellos sectorizan: tienen inmobiliario por una parte, concesiones por otra, ingeniería civil por otra y consultoría por otra. En el rango de ingeniería civil fuimos la número uno, y coincidentalmente va de la mano de los 25 años de KMA, que se cumplen este 21 de noviembre.
Es un cumpleaños de cuarto de siglo y es una diosidencia, porque soy católico, apostólico, practicante y muy agradecido. Para el año 25 logramos estar de primeros sin ser algo que hayamos buscado; la verdad nosotros no lo buscamos, ha sido parte del trabajo, del ejercicio y son los resultados de todo el equipo en KMA, de toda la familia KMA.
Nuestro afán nunca ha sido ser los primeros, sino ser la empresa que somos: buscar el bienestar, la seriedad y los cumplimientos que hemos logrado en estos 25 años.
Pero volvamos unos años atrás, ¿cómo nació KMA hace 25 años?
Es una historia muy bonita. Mi hermana mayor Karina es ingeniera civil, yo soy ingeniero civil y mi padre es ingeniero civil. Mi padre tiene su empresa —que dentro de un par de años, en 2029, cumple 50 años—. Hoy él es 100 % dueño de su empresa, pero en su momento la tenía con su hermano, mi tío Efraín, como socios 50-50.
Muy sabio mi padre me dijo: “Hey, monte usted su propia empresa”. Mi hermana trabajaba en otra empresa de construcción y yo estaba terminando la universidad, en proceso de transición entre el programa conjunto de carrera y maestría en la Universidad de los Andes. Decidimos montar la empresa mi hermana, mi padre y yo. Mi padre nos apoyó desde el principio y nuestro foco siempre iba a ser Bogotá. Nosotros estábamos en Bogotá, vivíamos felices en Bogotá, fundamos la empresa aquí y comenzamos a licitar con el IDU, la Empresa de Acueducto y todas las instituciones.
Empezamos a licitar desde nuestra casa y nuestra primera licitación nos la ganamos en 2002, que fue un proyecto en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Los Gavilanes, donde hicimos un alcantarillado en sociedad con la empresa de mi padre y otra firma cartagenera, Mejía Villegas; éramos los tres socios. Lo bonito de la historia es que, a pesar de que mi padre tenía su empresa, no fue “vengan pollitos, vengan a trabajar con nosotros”.
Montamos la empresa, somos socios con reglas de juego claras y empezamos a trabajar desde ese entonces. Mi hermana y yo éramos todo el back office para el proyecto, pero hacíamos desde mensajería hasta filas en bancos y en las instituciones. Cuando a mí me empiezan a echar cuentos, es mejor que no me los echen porque yo he hecho de todo en mi vida: he pegado adoquín, he hecho de todo, y lo hago hoy todavía a mucho honor. Me defiendo y estoy pendiente de las cosas en detalle. De verdad que el apoyo de mi padre y de mi tío también —siendo socio de mi padre fueron muy amplios con nosotros— fue fundamental, junto con el trabajo y la visión familiar.
Con el tiempo tuvimos muchos contratos con el IDU. Fue una época dura, hace 20 años; el IDU es una institución muy compleja y todavía de esa época tenemos demandas en el Consejo de Estado, pero terminamos todos los proyectos. En esa época, entre 2005 y 2006, le tocó inclusive a mi padre coger sus botas —a él no le gusta mucho Bogotá, es cartagenero— e irse un año con nosotros a trabajar en Bogotá para sacar todos los proyectos adelante.
¿Qué pasó después de eso?
Ya en ese entonces desde 2004 estaba con nosotros Aníbal, mi cuñado —hoy los socios somos Karina, Aníbal y yo—. Los retos de crecimiento a veces suenan muy bonitos, pero son muy complejos. Si bien financieramente perdimos mucho dinero en esa época, nos dio una enseñanza impresionante para planear el crecimiento. Si ves el crecimiento de KMA, va por escalones: toca prepararse para crecer, crece uno, se estabiliza, vuelve y crece; lo hemos trabajado con una planeación muy importante.
Y hay un principio japonés que me inculcó mi padre —sin darse cuenta, y yo soy así y mi hermana también— y es el tema de reinvertir. Durante 20 años en la empresa, absolutamente todo se reinvirtió en KMA; todo lo que se generaba iba otra vez para adentro. Es un tema que me gusta contarles a los jóvenes que salen de la universidad, porque hoy con la vida tan rápida creen que van a ser millonarios de la noche a la mañana, y mi consejo es: reinvierte en la empresa. Hoy, por más que uno sea accionista y trabaje en la empresa, la empresa al final del día es la que manda; llega a un tamaño en que tenemos que obedecer al orden jurídico y corporativo que nos dicta y no a lo que nosotros queremos. Eso se logró con esa reinversión año a año; nunca caímos en ganar la plata y usarla para distribuir utilidades y que cada quien haga de su vida un florero, todo fue reinvertido en la empresa.
Inclusive, para esta etapa de crecimiento ya teníamos 21 años en KMA y las Troncales del Magdalena nos pusieron en el reto de no solo reinvertir, sino volver a capitalizar la empresa. Ahí superamos a los japoneses por lo menos en algo. Fue muy duro porque llegar a los 20 o 21 años y que te toque dar la vuelta, volver a capitalizar y meterle duro otra vez es un impulso muy fuerte, pero era lo responsable.
En 2021, cuando salieron las Troncales del Magdalena, desde el primer día advertí: “No adjudiquen los dos contratos a la misma empresa”, porque no es bueno para el país; debe haber pluralidad y competencia para que después los proyectos compitan uno contra el otro. Me dijeron que no se podía cambiar, que eran dos proyectos diferentes y los podía ganar el mismo. Y nos ganamos los dos. Entonces dijimos: “Ahora tocó: vengan socios, inviertan en la empresa, presten plata”. Porque la salida sencilla es decir “vendo el contrato”, y nosotros nunca en la vida hemos vendido un contrato. Eso no está en nuestro ADN y no va a suceder. No quiere decir que una concesión o un activo maduro no se pueda vender —son dos cosas diferentes—, pero un contrato recién ganado, nunca. Nosotros lo licitamos porque estamos dispuestos a terminarlo.
Eso nos llevó a que a los 24 o 25 años seamos la primera firma de ingeniería civil sin haberlo buscado. Realmente siempre trabajamos por el bottom line del balance, no por la parte de arriba; siempre nos concentramos mucho en la utilidad. Las ventas son importantes, pero no son nuestra prioridad. Pero nos llevamos la bella sorpresa de que el año pasado fuimos la número uno tanto en ventas como en utilidad, y es probable que este año repitamos, porque nuestro sector está muy golpeado. A mis colegas les diría resiliencia, sigamos echando para adelante y creamos en Colombia, que tiene un potencial divino, espectacular.
A propósito de esa velocidad con la que quieren ir los jóvenes hoy en día, usted tuvo incluso una experiencia reciente con un emprendimiento. ¿Cómo le fue?
Estuve en un emprendimiento con unos jóvenes y no me hacían caso. Les decía: “El que tiene las canas soy yo, háganme caso; no todo es startup”, y quemaron la empresa, la fundieron en un año.
Me dio mucha rabia porque ahí estaba el potencial, era un tema tecnológico con transporte, y yo sé de transporte. Eran dos ingenieros civiles brillantes, graduados summa cum laude, pero influenciados por la velocidad en que van las redes sociales. Sigo hablando con ellos y tengo una buena relación, pero no me canso de decirles a los jóvenes: “Esto es siempre de largo plazo”.
Esa es una reflexión clave de este primer cuarto de siglo de KMA, pero ¿qué responsabilidad implica ocupar ese primer lugar en el sector?
La responsabilidad va asociada al ejemplo. A lo largo de sus 25 años y de su crecimiento, ha habido gente o colegas que se han incomodado con KMA, y nosotros nunca hemos hecho algo incorrecto. Damos nuestras batallas en su momento en las licitaciones, pero de resto seguimos para adelante, sobre todo para construir país. Hay que ser y parecer, como decía Claudio a Mesalina: no solo decirlo, sino hacerlo, y eso ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia y seguiremos demostrándolo.
Nos interesa seguir compitiendo con reglas de juego claras porque creo que beneficia al país, especialmente ahorita que necesitamos que haya tanta inversión extranjera. Yo haría una invitación a los pequeños, medianos y grandes: estructuremos proyectos para Colombia y que vengan otros y participen también; no podemos seguir pensando en que estructuramos solo para nosotros, estructuramos para Colombia. Ese mensaje tiene que tomar fuerza porque a veces se venden como proyectos de empresa y resulta que las comunidades van y atacan a las empresas. KMA, Corficolombiana, Odinsa, el grupo Mario Huertas, el grupo Mincivil, el grupo Cóndor y todas estas empresas que han sido líderes por mucho tiempo debemos seguir pensando que estructuramos proyectos para Colombia.
Como empresas tenemos la responsabilidad de estructurar por una mejor Colombia, y eso implica aceptar que vengan más capitales de afuera y darle esa dinámica. Ojalá pudiéramos tener una ola como fue en su momento 4G y con más inversión extranjera, porque la estamos necesitando; se fugó mucho capital en estos últimos cuatro años y tenemos que recuperarlo y crecerlo.
El trabajo que está haciendo el Gobierno es de admirar, es impecable, y ahora viene la parte nuestra como privados: nos toca desempolvar proyectos, empezar a radicar e invertir.
El Gobierno ha señalado que, por la situación fiscal y el tope de vigencias futuras, difícilmente saldrán obras públicas tradicionales o APP cofinanciadas. ¿Las iniciativas privadas (IP) serán entonces el camino que se viene?
Eso es lo que se viene, se debería potencializar y deberíamos abrir la mente entre el sector público y privado. Esta crisis fiscal es del Gobierno, pero también es del mundo; es una crisis fiscal mundial donde los países desarrollados tienen problemas fiscales y las tasas están altas, entonces toca tener ingenio en medio de estas situaciones y usar las herramientas que nos ha brindado el sistema judicial colombiano. La justicia en Colombia es de admirar; sé que todos nos quejamos por las demoras —me incluyo—, pero cuando sales a nuestro vecindario, Colombia es de lo más bello que hay, solo nos supera Chile.
Hemos estado en diferentes rondas buscando proyectos por fuera, donde uno se va a arriesgar cuando acá la estabilidad jurídica es de lujo. Eso hay que venderlo y hace parte del ejercicio de hacer más IP, hacer IP seguras y que vengan también extranjeros a licitarlas. Sé que a veces da temor porque hay más riesgo para el privado que para el público, pero ahí es donde hay que romper paradigmas. El gobierno anterior encasilló las IP como un riesgo 100 % privado, y eso no es cierto.
Tristemente ahí están los resultados: Autopistas del Caribe se acabó; Cesar – Guajira se acabó y Antioquia – Bolívar, un proyecto terminado en un 96 %, se acabó porque asfixiaron al privado a tal punto que, por no flexibilizar la interpretación contractual, dijeron que el Estado no puede hacer nada. El Estado sí puede hacer muchas cosas y al final del día los proyectos son de Colombia. Me da dolor de patria y de región cómo dejaron morir Antioquia – Bolívar cuando le faltaba el centavo para el peso, o cómo dejaron morir Autopistas del Caribe sin que arrancara y pudiera demostrar todo su potencial.
La invitación ahorita es entender que somos resilientes como empresas, pero también somos resilientes como país porque la justicia colombiana nos lo permitió y porque hay seguridad jurídica. Eso hay que promocionarlo; ProColombia debe promocionar no solo turismo, sino esa seguridad jurídica para infraestructura, aeropuertos y carreteras. Yo no concibo cómo no está conectado desde Santa Marta hasta Montería en doble calzada; no vale mucho y es sencillo. Con miniproyectos se fracasa; hay que hacer proyectos de país, sacudirnos de la mezquindad localista entre Cartagena, Barranquilla, Turbaco o Arjona y pensar en largo plazo. Eso nos toca hacerlo a nosotros como privados.
¿Ya están trabajando en desempolvar esas iniciativas privadas?
Sí, destrabando proyectos. Son buenos mensajes que lo llenan a uno de optimismo y esto no es solo KMA: que vengan todos los proponentes que quieran venir.
Sin embargo, hay que pasar del dicho al hecho, entonces no festejo hasta que no la radique; por ahora está en cocción. Además, siguen pendientes muchos corredores estratégicos sin conectar, como una doble calzada completa entre Bogotá y Medellín —es absurdo que en 2026 no exista— o completar los tramos pendientes de la doble calzada de Bogotá al Valle y al puerto de Buenaventura.
En cuanto a la diversificación de KMA, ¿cómo avanza el negocio inmobiliario?
Volviendo al tema de la cultura nipona, desde 2010, en una planeación estratégica nuestra de KMA, decidimos abrir el área inmobiliaria porque construir y desarrollar proyectos es algo absolutamente misional nuestro, y empezamos primero por lo más duro: invertir en activos y tierras para desarrollos futuros. Con esa decisión iniciamos en 2017 la venta de nuestro primer proyecto inmobiliario, que es Allure en Cartagena, un proyecto que hoy está felizmente concluido y es un hito por su arquitectura muy diferente a lo que se ve en Cartagena y en Colombia.
Después de arrancar ese proyecto, teníamos en el backlog un centro comercial grande en Cartagena en el que invertimos mucho para adquirir la tierra, junto con dos socios: un fondo de capital y un empresario colombiano líder del sector retail. Estábamos a un mes de iniciar cuando llegó la pandemia y el proyecto se detuvo, pero durante la pandemia —con crédito aprobado de Bancolombia— empezamos a revisarlo y hoy tenemos dos diseños replanteados para desarrollarlo.
Seguimos avanzando y en 2021 empezamos a comprar predios para otro proyecto que hoy está en construcción en Cartagena, llamado Belong. Es un proyecto residencial de primera y segunda vivienda que contará con suites hoteleras y operación hotelera ofertada para todo el edificio. Adicionalmente, cerramos una negociación con el Club Cartagena —que es pública en Cartagena, pero no a nivel nacional— para adquirir una parte del club y desarrollar un proyecto que está próximo a lanzarse, al igual que otro proyecto en Barú y otro en Bogotá.
En estos 25 años vamos con una estrategia multiproyecto en el sector inmobiliario, especialmente en estratos 5 y 6, enfocada en segunda vivienda o rentas cortas, que es lo que el mercado está pidiendo. En Cartagena se vienen reduciendo las áreas: Allure eran apartamentos grandes, Belong ya tiene apartamentos normales y unos pequeños, y el proyecto del Club Cartagena van a ser apartamentos pequeños pensados para que la gente los use o los rente bajo un único operador.
Nosotros concebimos y estudiamos esto en el mercado buscando orden: los proyectos donde hay Airbnb libre no están organizados y generan una mezcla compleja en la administración que pone en riesgo el valor financiero del activo. Preferimos ofrecer un poco menos de rentabilidad inmediata con una operación hotelera organizada, pero garantizando que el valor del activo se incremente con el tiempo.
Muchos frentes de trabajo… ¿Cuántas personas trabajan hoy en KMA y cómo se maneja una estructura de este tamaño?
En KMA somos 2.500 personas, y en el equipo directivo y administrativo somos 50. Se va organizando: tenemos SAP desde hace más de 10 años y aquí el éxito es de todo el equipo. Los accionistas somos una historia, pero la verdadera historia es KMA, la empresa y el equipo directivo que es de lujo.
Tenemos Junta Directiva con miembros independientes; arrancamos con uno, hoy hay dos y mi sueño personal es que la mayoría de los miembros en la Junta sean independientes. Aunque sea una empresa familiar, se maneja corporativamente: la Junta toma decisiones institucionales y yo soy un miembro más: si la junta dice B, es B. Agradezco enormemente eso porque te saca de los sentimientos o momentos individuales y te lleva a órganos institucionales. Por ejemplo, cuando se acabó Autopistas del Caribe yo sentía frustración y decía que no aguantaba más, pero la Junta me dijo: “Estás equivocado, Menzel, la IP va porque aquí pensamos a largo plazo”. Así es como genera valor la independencia de la Junta, porque no es lo que diga Menzel, Aníbal o Karina, sino la dinámica institucional.
Otra decisión clave de KMA ha sido la de explorar mercados internacionales. ¿Qué proyectos tienen en marcha fuera de Colombia?
Es algo que venimos mirando hace mucho tiempo con bastante calma y con la máxima responsabilidad posible. En 2024 estudiamos un proyecto en Panamá, lo presentamos en 2025 y quedamos de segundos. Estamos trabajando ahorita mismo con un grupo colombiano para presentar nuevamente el proyecto en enero, en la tercera y última concesión vial que va a sacar el gobierno actual de Panamá —la ampliación de una autopista—.
Nos interesa mucho porque es concesión; obra pública tradicional no estamos buscando, estamos buscando concesiones porque es una inversión de largo plazo, estable y da el tiempo suficiente para aprender lo natural de un mercado nuevo, sin llegar a construir seis meses e irse. En la licitación del año pasado nos ganaron únicamente por precio —con un comité evaluador y normas de Colombia habríamos ganado técnicamente—, pero no hicimos ruido ni impugnamos, porque no es nuestro estilo.
Vamos a dar este segundo round sabiendo que competimos contra firmas de Costa Rica, México y República Dominicana que ya tienen contratos allá, pero creemos que podemos ser competitivos. Aun así, reitero lo que digo de Colombia: incluso frente a un proyecto en dólares en Panamá, la seguridad jurídica de Colombia está muy bien y es superior. De hecho, en la primera concesión de ese paquete en Panamá ganó ISA por tener el mejor precio y duró seis meses bajo fuertes ataques de los segundos; al final el Estado panameño se la adjudicó con razón.
Adicionalmente, estuvimos en una ronda en Paraguay y nos fue muy interesante; aunque no hay proyectos de concesión en el corto plazo, hay todo por hacer en infraestructura y saneamiento básico.
También estamos mirando hacia México, que va a abrir un programa de concesiones gigante, unas cuatro veces lo que fue 4G, que le puede dar trabajo a toda la región. Hemos sido invitados por la banca internacional, lo cual nos da mucha tranquilidad y satisfacción porque creen en nosotros y ven que ya somos capaces de competir en esas grandes ligas.