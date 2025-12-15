Más allá de los riesgos laborales, Positiva cuenta con un portafolio robusto de seguros de vida con el que busca acompañar a los colombianos y adaptarse a las nuevas realidades.
Con ese objetivo en mente, la entidad le está apostando a incursionar en el segmento de seguros de salud, fortalecer su oferta pensional e impulsar el acceso a este tipo de soluciones. Andrés Felipe Uribe, vicepresidente de negocios de la firma, profundizó en los avances que vienen registrando y en las proyecciones a corto plazo.
¿Cuál es la perspectiva que tiene Positiva sobre el panorama actual del sector de seguros en Colombia?
El sector de seguros en Colombia ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, con una mayor participación en el PIB. Durante mucho tiempo la industria tuvo el objetivo de superar la barrera del 3 % de participación en el PIB, cuando la penetración estuvo entre 2,5 % y 2,7 %.
Yo creo que esa tendencia seguirá al alza por una mayor conciencia sobre la importancia de asegurarse, por el desarrollo de nuevas soluciones ajustadas a distintos perfiles de población y por la entrada de más actores al mercado, lo que ha dinamizado el sector y le ha permitido crecer.
¿Cuáles son los desafíos para cambiar la perspectiva de quienes aún no consideran que un seguro hace la diferencia? ¿Qué se puede hacer desde la pedagogía?
El tema de educación financiera es esencial. Muchas personas aún tienen mitos alrededor del seguro y en ese aspecto las aseguradoras han venido trabajando en generar mayor sencillez y mejor entendimiento de las coberturas.
También es importante reconocer los cambios socioeconómicos y demográficos que se están presentando. Hoy en día hay familias unipersonales, nuevas estructuras y condiciones diversas. A eso se le suma que Colombia tiene una informalidad muy alta, un factor que no debería ser un limitante para acceder a un seguro.
Entonces, nosotros como aseguradoras tenemos que ser conscientes de esa transformación y de las particulares de nuestra población para diseñar controles y políticas que se ajusten a esas realidades del país y no al revés.
¿Qué los motivó a incursionar en el segmento de seguros de salud?
Era un paso natural. Como administradora de riesgos laborales y aseguradora de vida, Positiva ya tiene productos asistenciales y cuenta con una red amplia de prestadores en todo el país. Eso va ligado a que el ramo de salud viene creciendo a un ritmo superior al 22 % en los últimos años y es uno de los de mayor crecimiento dentro del segmento de vida.
Además, es un espacio que buscábamos llenar porque no existe una entidad pública que ofrezca estos planes complementarios o adicionales para la atención de situaciones derivadas de salud. Eso nos pone en una posición estratégica porque podemos integrar una propuesta más holística en aseguramiento, teniendo en cuenta riesgos laborales, vida, salud y pensiones.
¿Cuál es el valor diferencial de esta nueva oferta?
Lo primero es que somos un jugador de largo plazo y un actor público. Eso garantiza que cuando una persona envejezca y necesite más su póliza, estaremos vigentes, algo que no siempre ocurre con otros actores.
Lo segundo es nuestra red asistencial. Somos la aseguradora con mayor presencia física en el territorio, con sedes en todos los departamentos, lo que permite garantizar atención oportuna.
En tercer lugar, somos una aseguradora especializada en vida y en el individuo, y eso es lo que nos permite diseñar soluciones que se ajusten de manera efectiva en los más de 9 millones de asegurados con los que contamos hoy en día. A eso se le suma que contamos con más de 60 años de experiencia, si retrocedemos al Seguro Social, y 17 años como Positiva. Ese recorrido nos permite conocer con profundidad las necesidades de aseguramiento en salud de la población.
Este año crecieron productos como renta vitalicia y BEPS ¿Qué ha impulsado ese comportamiento?
Lo primero es reconocer el cambio en la pirámide poblacional, la baja en los nacimientos y el mayor peso de la economía plateada. Ese nicho poblacional requiere soluciones de pensión más robustas.
Somos la única aseguradora que asegura BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) y en materia de rentas vitalicias, si bien es un ramo con riesgo por lo que se puede derivar del deslizamiento del salario mínimo, con análisis responsable y actuarial técnico se puede mejorar la mesada del afiliado y al mismo tiempo mantener un negocio sostenible para la organización.
Además, al ser autorizados como ACCAI, siendo la única entidad distinta a los fondos privados con el aval para administrar el componente complementario de ahorro individual, eso nos posiciona como un jugador importante en la administración de los ahorros de los colombianos.
¿En qué otras acciones trabajan frente al crecimiento de la economía plateada?
Esperamos tener noticias el próximo año en este rubro. De manera general, hemos trabajado en relajar las condiciones de seguros y de reaseguros en torno a las edades de ingreso y permanencia en nuestras pólizas colectivas de vida, precisamente para garantizar ese acceso.
En salud, esperamos desarrollar un producto específico para este nicho poblacional, considerando que hay pólizas que hoy cuestan $1, 2 o 3 millones mensuales, algo que la mayoría no puede pagar. El objetivo es brindar soluciones adecuadas de aseguramiento para toda la población.
¿En materia de seguros inclusivos qué viene desarrollando Positiva?
Es un nicho que nos gusta mucho. Tenemos experiencias importantes, por ejemplo, con Artesanías de Colombia, donde aseguramos a más de 14.000 artesanos; también tenemos un esquema interesante con Supergiros.
Además, venimos trabajando para abordar otros nichos como vendedores ambulantes, firmantes del Acuerdo de Paz y juntas de acción comunal. Estamos convencidos de que ninguna actividad económica o condición sociodemográfica debe ser un limitante para acceder a un seguro y si bien, aún hay retos, creemos que una manera de desarrollar la economía y ampliar el acceso al aseguramiento es brindar seguros inclusivos con menores barreras.
En términos financieros, ¿cómo esperan cerrar 2025 y cuáles son las proyecciones para 2026?
Este año cumplimos un hito al superar los $2 billones en octubre y estimamos cerrar el 2025 por encima de los $2,5 billones. En asegurados, proyectamos finalizar con 3,7 millones de afiliados en riesgos laborales y 5,5 millones en vida; mientras que, en salud, esperamos acompañar alrededor de 100.000 personas.
En ACCAI, ya fuimos favorecidos con la asignación de más de 115.000 ahorradores, a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Y en términos totales de ingresos, esperamos estar muy cerca de los $3 billones el próximo año.
¿Algún otro aspecto relevante que quisiera resaltar?
Positiva cuenta con más de 17 productos. Muchas personas nos relacionan solo con riesgos laborales, pero somos una aseguradora de vida que va mucho más allá. Con foco en seguros inclusivos, seguros de salud y soluciones pensionales.
En ese sentido, buscamos acompañar a más colombianos con resultados financieros sólidos que garanticen sostenibilidad. Nuestro lema es “Positiva evoluciona contigo”, y este norte refleja la apuesta por poner al individuo en el centro.