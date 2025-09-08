Lanzan programa para ahorrar y comprar vivienda en Colombia: podrá ganar intereses mientras cumple los plazos

En la actualidad, existen muchos mecanismos que tienen como fin ayudar a las personas a cumplir su sueño de tener una vivienda propia en Colombia.
Uno de ellos es el Plan de Ahorro Programado (PAP), un producto financiero lanzado recientemente por Comfama y Banco Unión que permite ahorrar de forma planificada para alcanzar la meta de adquirir un techo propio. Con este producto, según la capacidad de ahorro, se podrá definir el plazo y los montos de los aportes periódicos.
“En Comfama creemos que tus sueños pueden hacerse realidad con disciplina y organización. Ahorra de forma fácil y rápida realizando transferencias desde cualquier banco o consignaciones en las oficinas de Banco Unión a nivel nacional, y administra tus ahorros cómodamente a través de la aplicación móvil y el portal web de Banco Unión. Tu dinero está protegido en una institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”, explican Comfama y Banco Unión.
Características del plan de ahorro programado
- Genere rentabilidad por el capital ahorrado durante el tiempo que durará el plan.
- Defina el plazo; entre 6 y 96 meses.
- Elija el monto mensual de tu ahorro; desde $50.000, con la posibilidad de realizar abonos extraordinarios o aumentar el valor de la cuota.
- Puedes disponer de tu ahorro en cualquier momento. Ten presente que esto significará la cancelación del plan (para la cancelación del ahorro programado deberás de renunciar a tu postulación del subsidio de vivienda).
Beneficios
Así las cosas, estos son algunos beneficios que ofrece el programa:
- Liquidación mensual: El Plan de Ahorro Programado generará liquidación mensual de intereses de cartelera de Cuenta de Ahorro sobre el capital ahorrado.
- Bono de cumplimiento: Bono equivalente al 4 %, que será pagado una vez finalice el PAP, siempre y cuando se haya cumplido con el monto y plazo pactado.
- Acompañamiento: Reciba el respaldo de Comfama y Banco Unión durante toda la vigencia de PAP.
Finalmente, para conocer todos los detalles y acceder al programa, los interesados podrán hacerlo ingresando a través de este enlace.