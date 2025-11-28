Latam Airlines Colombia ampliará su red de conectividad en el país con el lanzamiento de la nueva ruta San Andrés–Barranquilla–San Andrés, que comenzará a operar el 30 de marzo de 2026.
La compañía busca fortalecer su presencia en la isla y dinamizar el turismo y la actividad comercial entre ambos destinos.
La ruta será operada en aviones Airbus 320 con capacidad para 174 pasajeros y contará con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes.
El vuelo despegará desde San Andrés a las 7:15 a. m. hacia Barranquilla y regresará a la isla a las 7:28 p. m. desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en un trayecto estimado de una hora y quince minutos. Los tiquetes están disponibles desde el 20 de noviembre en todos los canales de venta de la aerolínea y a través de agencias de viajes, a la espera de la aprobación gubernamental del itinerario.
Más conectividad y oportunidades para San Andrés
Con esta operación, Latam espera movilizar más de 1.000 pasajeros por semana, impulsando el turismo hacia San Andrés desde una de las principales ciudades del Caribe colombiano. Además, la nueva ruta permitirá fortalecer el transporte de carga hacia la isla, especialmente de insumos médicos, muebles, abarrotes y otros productos esenciales para el abastecimiento local.
“Esta nueva ruta nos permite fortalecer nuestra apuesta por San Andrés, conectando a los colombianos con sus principales atractivos turísticos y facilitando el acceso a uno de los destinos más importantes del país. Con esta operación, seguimos ampliando nuestras alternativas de viaje para que más personas puedan disfrutar de la Isla y de su oferta cultural, natural y hotelera”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
La directiva destacó también que la aerolínea mantiene su compromiso con el desarrollo económico y turístico del archipiélago.
Con el anuncio, Latam Airlines Colombia alcanza un total de 26 rutas domésticas en 18 destinos del país. Para San Andrés, la compañía pasará a operar cinco rutas que conectan la isla con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y ahora Barranquilla, sumando 11 frecuencias diarias y consolidando su papel en la conectividad del Caribe colombiano.