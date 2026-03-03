Esta marca china lanza su celular más avanzado en fotografía hasta ahora: así son sus características

Durante el Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), entre el dos y el cinco de marzo en Barcelona, la tecnológica china vivo hizo el primer adelanto global de su nuevo dispositivo insignia: el X300 Ultra.
El lanzamiento preliminar del equipo es el eje central de la presencia de la compañía en la feria, considerada una de las vitrinas más relevantes de la industria móvil a nivel mundial.
Bajo el lema “Where Vision Meets”, vivo presenta su visión sobre el futuro de la innovación móvil, con énfasis en fotografía avanzada, inteligencia artificial y diseño premium.
El X300 Ultra representa, según la empresa, su mayor avance hasta ahora en fotografía y videografía móvil. El desarrollo del equipo se sustenta en la inversión de la marca en ingeniería óptica, fotografía computacional y optimización a nivel de sistema, pilares que buscan fortalecer su posicionamiento en la gama alta del mercado global.
Durante el evento, los asistentes podrán conocer de primera mano el nuevo lenguaje de diseño del dispositivo, así como su propuesta en imagen móvil, uno de los segmentos donde vivo ha concentrado parte importante de su estrategia tecnológica.
Congreso como plataforma estratégica
Más allá del lanzamiento del producto, la participación en el MWC 2026 marca un paso estratégico en la expansión internacional de la compañía. La feria servirá como punto de encuentro con medios internacionales, operadores, socios estratégicos y líderes del ecosistema digital.
En el stand, vivo también exhibirá otros equipos de su portafolio, entre ellos la Serie X300, el vivo X Fold5 y la Serie V70, con demostraciones enfocadas en mostrar cómo sus desarrollos en imagen, inteligencia artificial y rendimiento del sistema se traducen en experiencias más intuitivas para el usuario.
Con esta presencia, la empresa busca consolidar su portafolio premium y fortalecer su posicionamiento global en un mercado cada vez más competitivo, utilizando el MWC como plataforma para proyectar su estrategia de largo plazo en innovación móvil.