Medellín conocerá claves para la expansión empresarial a EE. UU. en el SelectUSA Roadshow 2026

El próximo 29 de enero de 2026, Medellín recibirá a una delegación de 10 oficinas de desarrollo económico de Estados Unidos (EDOs) para la realización del SelectUSA Roadshow, un evento organizado por el U.S. Commercial Service de la Embajada de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Antioquia & Caldas, en coordinación con aliados locales.
Cabe resaltar que el SelectUSA es un programa del Departamento de Comercio de Estados Unidos que facilita la inversión extranjera directa mediante información especializada, orientación regulatoria y contacto con autoridades estatales y locales.
Su cumbre anual, la SelectUSA Investment Summit, se realizará del 3 al 6 de mayo de 2026 en National Harbor, Maryland.
En ese sentido, el SelectUSA Roadshow, que cuenta con Valora Analitik como medio económico exclusivo, busca ofrecer información y herramientas para que empresas de Medellín y Antioquia exploren oportunidades de expansión e inversión en Estados Unidos.
Agenda del SelectUSA Roadshow en Medellín
El evento se llevará a cabo en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Medellín (sede El Poblado) el jueves 29 de enero. La programación incluirá:
Sesiones informativas y paneles en la mañana (7:30 a. m. – 12:00 p. m.), en las que se presentarán tendencias de inversión en Estados Unidos, sectores en crecimiento, mecanismos de internacionalización mediante inversión y las presentaciones de las oficinas de desarrollo económico.
También se abordarán requisitos legales y regulatorios, estrategias de entrada al mercado y casos de empresas colombianas que ya operan en Estados Unidos.
Adicionalmente, reuniones de matchmaking en la tarde, en las que las EDOs se reunirán con empresas locales interesadas en explorar opciones de instalación o expansión en Estados Unidos. Además, patrocinadores ofrecerán asesoría en temas con estructuras empresariales, inmigración, visas e impuestos.
Relevancia del evento para las empresas de Medellín
El Roadshow brinda a empresarios y gerentes colombianos acceso a información clave sobre oportunidades de inversión, sectores priorizados por los estados participantes y lineamientos legales y regulatorios necesarios para evaluar una posible expansión hacia Estados Unidos.
Durante el evento se abordarán temas como regulaciones federales y estatales, incentivos, requisitos migratorios, consideraciones fiscales y alternativas de establecimiento.
Los asistentes también podrán conocer detalles sobre la Cumbre SelectUSA 2026, que reúne cada año a entidades gubernamentales, inversionistas y empresas de más de 100 países.
Así las cosas, la participación es gratuita, previa inscripción y aprobación, y pueden acceder a la agenda completa y otros detalles por medio del enlace.