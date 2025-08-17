Medellín lidera ranking de ciudades con mayores ofertas de vivienda en el portal Metrocuadrado

En el primer semestre de 2025, el portal Metrocuadrado registró un promedio mensual de 211.000 publicaciones de inmuebles de vivienda en venta, frente a 122.000 en arriendo en toda Colombia. Es decir, las publicaciones de venta de inmuebles superaron dos veces a las de arriendo.
El 63 % de inmuebles que se ofertan plataformas digitales como Metrocuadrado son para la venta, y un 37 % para arriendo, lo que sugiere que el mercado puede estar reaccionando ante la necesidad de liquidez o aprovechando la demanda de inversión en vivienda.
Ofertas de arrendamiento, ciudades y otras cifras
Respecto a las ofertas de arrendamiento, en los primeros seis meses del año en todo el país se publicaron en promedio mensualmente: 55.000 apartamentos en arriendo, 13.000 casas en arriendo y 3.000 aparta estudios. El 46 % de los inmuebles ofertados en arriendo son apartamentos, 15 % son oficinas y el 9 % son casas.
El ranking de las ciudades con mayores ofertas de vivienda mes a mes en el portal (apartamentos, aparta estudios y casas), lo lideró Medellín con más de 69.000 ofertas, le siguió Bogotá con 66.000, luego Envigado con más de 24.000, Barranquilla con más de 16.000 y Pereira con más de 12.000, cerrando el top cinco. Municipios como Chía, Sabaneta, y Rionegro también presentaron una oferta significativa en la plataforma.
Sobre la oferta disponible por precio y área, en el primer semestre de 2025 los inmuebles de vivienda que se publicaron tuvieron un canon de arrendamiento mayoritario de $2 millones a $5 millones, y las áreas más buscadas de 50 a 100 metros cuadrados, con una diferencia grande con las demás áreas.
En cuanto a la antigüedad de los inmuebles publicados, 56 % tiene entre uno y 10 años de antigüedad, 23 % entre 10 y 20 años, 19 % tiene más de 20 años y 2 % ha sido remodelado.
Cabe resaltar que, de enero a junio de 2025, se han realizado más de 53 millones de búsquedas de inmuebles en todo el país en el portal de Metrocuadrado, 52 % de ellas fueron para inmuebles en arriendo.
“Esta es una oportunidad clave para familias, tomadores de decisiones, inversionistas y urbanistas para que aprovechen la combinación de una amplia y variada oferta del sector con precios más estables”, concluyó Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado.
Segmento de precios
En Colombia, el segmento de precios de mayor búsqueda a la hora de comprar inmuebles es entre $200 millones a $500 millones. A este le sigue el de los inmuebles de más de $500 millones.
Las áreas más buscadas a nivel nacional son entre 50 a 100 metros con el 43 % de las búsquedas, por la urbanización a altura de las grandes ciudades, y porque es la mayor oferta disponible. Bogotá, Medellín y Cali se posicionan como las ciudades más buscadas en el portal.