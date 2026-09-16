Megaobra que conectará a Bogotá y Soacha entró en etapa definitiva para construcción: descongestionará Autopista Sur

Una de las obras de infraestructura vial proyectadas para fortalecer la conexión entre Bogotá y Soacha avanza hacia una etapa clave de su proceso de ejecución.
Se trata del puente Tibanica, proyecto que busca establecer una nueva alternativa de movilidad entre ambos territorios y reducir la dependencia de la Autopista Sur, uno de los principales corredores utilizados para el desplazamiento entre la capital y el municipio.
La iniciativa contempla una conexión a través de la Avenida Ciudad de Cali, con obras complementarias que permitirán mejorar la circulación vehicular y ampliar las opciones de transporte para los habitantes de esta zona de Cundinamarca.
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La Gobernación de Cundinamarca informó que 17 proponentes participaron en el proceso para ejecutar el proyecto, lo que marca un nuevo avance dentro del cronograma previsto para la construcción de esta infraestructura.
De acuerdo con la información entregada por la administración departamental, la audiencia de adjudicación y apertura de los sobres económicos está programada para el próximo 30 de septiembre de 2026. Esta fase permitirá avanzar en la definición del contratista encargado de desarrollar las obras.
¿Cómo será la megaobra del puente de Tibanica?
El proyecto contempla la construcción de un puente de aproximadamente 87 metros de longitud, cuya estructura estará conformada por 15 vigas de concreto y 72 pilotes. La intervención también incluye nuevos carriles para la circulación vehicular, andenes y una ciclorruta.
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Además de la estructura principal, el proyecto contempla cerca de 1.000 metros de nuevas calzadas, con el propósito de mejorar la conexión vial en el sector y facilitar los desplazamientos entre Bogotá y Soacha.
Entre las obras complementarias se encuentra una intersección semaforizada en el punto de encuentro de las avenidas Terreros y Ciudad de Cali, así como la construcción de dos retornos sobre la avenida Terreros.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, señaló que el inicio de las obras está previsto para noviembre de 2026, una vez avance el proceso contractual y se cumplan las etapas correspondientes para la ejecución del proyecto.