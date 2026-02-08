Alta demanda y baja oferta marcaron el mercado industrial de Bogotá en 2025

JLL Colombia presentó el reporte del mercado industrial de Bogotá correspondiente al segundo semestre de 2025, donde se evidenció un panorama retador para la demanda en 2025, cerrando el año con una tasa de vacancia del 0,8 %, la más baja de su historia reciente.
Durante el año que pasó, el primer dato arrojó que la absorción neta alcanzó 120.100 m², superando considerablemente la nueva producción de 45.000 m². Esta dinámica resaltó la limitada disponibilidad en los principales corredores industriales y concentró la demanda sobre el inventario existente, ante la falta de nueva oferta con especificaciones logísticas avanzadas.
Por su parte, el corredor Calle 80 se consolidó como el principal destino para operaciones de mediana y gran escala. Durante el segundo semestre, operadores de retail, consumo masivo, logística y comercio mayorista tomaron bloques entre 4.300 m2 y 9.000 m2.
En el caso de las rentas industriales, cerraron 2025 en niveles históricamente altos, con la renta Prime promedio ubicándose en $32.500 el m2/mes, representando un incremento cercano al 15 % frente al primer semestre. En dólares, las rentas superaron los US$8 por m2/mes, alcanzando su nivel más alto desde 2015.
Mientras tanto, el corredor Calle 80 concentró los valores más elevados del mercado, particularmente en activos clase AAA, donde las rentas pedidas alcanzaron $34.500 m²/mes.
Así mismo, el comportamiento del mercado se tradujo en mayor actividad del mercado de capitales, destacándose la adquisición de la plataforma logística Logika II en Siberia por parte de un gestor de inversiones especializado en mercados emergentes y la venta del centro de distribución CEDI Future a Bancolombia.
Para el período próximo, se espera que la demanda por espacios logísticos se mantenga activa, aunque con un ritmo más moderado ante un entorno político que ha reforzado la cautela e incertidumbre de los usuarios. Los precios tenderán a un ajuste más gradual, reduciendo la brecha entre rentas pedidas y valores de cierre.
Finalmente, la nueva producción seguirá concentrada en Calle 80, con espacios en construcción en Innova (7.500 m2) e Interpark (8.500 m2), además de cerca de 48.000 m2 asociados a desarrollos de VISUM. Paralelamente, la compra y reserva de suelo por más de 200.000 m2 y 300.000 m2 en este corredor refuerza el interés de largo plazo.
Diana Ureña, broker senior industrial de JLL Colombia concluyó: “La demanda actual privilegia activos que reduzcan costos operativos, con mayor énfasis en eficiencia energética, certificaciones de sostenibilidad y esquemas flexibles que permitan escalar o contraer operaciones según las necesidades de los usuarios”.