MinIgualdad afirma haber “destrabado” la ejecución presupuestal heredada en 2025

El Ministerio de la Igualdad informó que en 2025 alcanzó niveles importantes en ejecución.
De acuerdo con la información reportada por el SIIF Nación, la entidad alcanzó un 99,55 % en compromisos y un 23,56 % en pagos.
Esta ejecución incluye no solo la totalidad del presupuesto de la vigencia 2025, sino también la gestión completa de la reserva presupuestal 2024, cuya ejecución llegó al 100%, evitando la pérdida de recursos y garantizando su destinación a los programas previstos.
El presupuesto de inversión representó cerca del 5% del total, pero agrupó proyectos estratégicos que sumaron casi $360.000 millones orientados a fortalecer la protección social y la garantía de derechos de poblaciones diversas: personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, comunidades migrantes, personas mayores, mujeres y territorios marginados con dificultades de acceso al agua.
Según la cartera, la gestión fiscal de la cartera durante 2025 muestra un avance sustancial respecto a los estados financieros heredados a mitad de año. En agosto, los compromisos apenas alcanzaban el 4,47 %, y las obligaciones y pagos el 3,77 %.
Lo anterior también se evidenció en el manejo de la reserva presupuestal 2024, cuya ejecución en agosto era de apenas 7,70 %. Entre agosto y diciembre, el equipo logró impulsar su utilización hasta alcanzar el 100 %, lo que representa un incremento de 92,30 puntos porcentuales. Este resultado era fundamental, pues una no ejecución habría significado la pérdida de recursos ya asignados a programas sociales priorizados.
En materia de funcionamiento, la entidad garantizó el 92,80 % de avance, asegurando estabilidad operativa en todas las direcciones y el desarrollo pleno de las actividades misionales.
Asimismo, los proyectos de inversión lograron comprometer la totalidad de su apropiación vigente, ubicándose en el 100 %, con pagos del 5,18 %, una dinámica propia de los ciclos contractuales de inversión estatal que concentran desembolsos en fases finales.