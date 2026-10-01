Negocios Ditu, el canal económico digital de Caracol Televisión, recibió el Premio Piñón de Oro a la excelencia periodística por su apoyo al desarrollo empresarial de Colombia.
El reconocimiento fue otorgado durante el Congreso Nacional de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), en su versión 75, donde se destacó su labor informativa.
A tan solo cinco meses del lanzamiento de Negocios Ditu, este reconocimiento también resalta la labor de la multiplataforma Ditu y su equipo en la divulgación de la agenda económica y empresarial colombiana.
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Además, pone en relieve su compromiso constante por visibilizar y respaldar el crecimiento, la resiliencia y el desarrollo empresarial del sector MiPyme en el territorio nacional.
Valora Analitik es medio aliado de esta plataforma digital a través del programa Análisis con Valora dirigido por Rodrigo Torres, en donde se examinan temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional.
Aquí puede seguir todos los episodios: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLggadj0nArH5TmeuuOJq0j738IwyaTS7