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Negocios Ditu recibe el Premio Piñón de Oro por su aporte al desarrollo empresarial de Colombia

Valora Analitik es medio aliado de la plataforma con ‘Análisis con Valora’, espacio que aborda temas de coyuntura.

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Negocios Ditu recibe el Premio Piñón de Oro
Negocios Ditu recibe el Premio Piñón de Oro. Foto: cortesía

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Negocios Ditu, el canal económico digital de Caracol Televisión, recibió el Premio Piñón de Oro a la excelencia periodística por su apoyo al desarrollo empresarial de Colombia.

El reconocimiento fue otorgado durante el Congreso Nacional de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), en su versión 75, donde se destacó su labor informativa. 

A tan solo cinco meses del lanzamiento de Negocios Ditu, este reconocimiento también resalta la labor de la multiplataforma Ditu y su equipo en la divulgación de la agenda económica y empresarial colombiana.

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Negocios Ditu recibe el Premio Piñón de Oro
Negocios Ditu recibe el Premio Piñón de Oro. Foto: cortesía

Además, pone en relieve su compromiso constante por visibilizar y respaldar el crecimiento, la resiliencia y el desarrollo empresarial del sector MiPyme en el territorio nacional. 

Valora Analitik es medio aliado de esta plataforma digital a través del programa Análisis con Valora dirigido por Rodrigo Torres, en donde se examinan temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional. 

Aquí puede seguir todos los episodios: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLggadj0nArH5TmeuuOJq0j738IwyaTS7

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