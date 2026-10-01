Septiembre fue el mejor mes para ventas de carros en Colombia desde 2014; eléctricos e híbridos en récord

El mercado de vehículos nuevos en Colombia registró en septiembre de 2026 su mayor volumen mensual desde 2014.
Según el boletín de Fenalco y la ANDI, con datos del RUNT, se matricularon 33.835 unidades, frente a 24.862 en el mismo mes de 2025 y 17.117 en septiembre de 2024, un crecimiento del 36,1% frente al mismo mes de 2025.
Entre enero y septiembre se registraron 247.212 vehículos nuevos, un aumento de 41,2 % frente a las 175.025 unidades del mismo periodo de 2025. Frente a 2024, cuando el acumulado a septiembre fue de 135.277 unidades, el crecimiento es de cerca de 83 %.
El acumulado de 2026 ya equivale al 97 % de todo 2025, que cerró con 254.205 matrículas, y supera el total de 2024 (200.953). Con el cuarto trimestre por delante, que históricamente concentra buena parte de las ventas, el año ya supera esas cifras de cierre previas.
Las cinco marcas más vendidas
En septiembre, Kia fue la marca líder con 3.914 matrículas (11,6 % del mercado), un aumento de 9,5 %. Le siguieron:
- Toyota: 3.520 unidades (10,4 %), con un crecimiento de 89 %.
- Renault: 3.175 unidades (9,4 %), 6,3 % más.
- Chevrolet: 2.598 unidades (7,7 %), 15,9 % más.
- Tesla: 2.435 unidades (7,2 %), frente a una sola matriculada en septiembre de 2025.
Las cinco marcas concentraron el 46,2 % de las matrículas del mes. Tesla Model Y fue además la línea más vendida, con 2.220 unidades (6,6 % del mercado).
En el acumulado de enero a septiembre, el top cinco lo encabeza Kia con 31.991 unidades (12,9 %), seguida de Renault (24.441; 9,9 %), Toyota (22.466; 9,1 %), Chevrolet (18.380; 7,4 %) y Mazda (17.280; 7,0 %). Juntas suman 46,3 % del total.
Tesla ocupa el sexto lugar con 16.542 unidades (6,7 %), cuando en los primeros nueve meses de 2025 había registrado apenas 10.
Eléctricos: récord mensual y acumulado casi cuatro veces mayor
Los vehículos eléctricos alcanzaron en septiembre su cifra mensual más alta: 5.895 unidades, 217,3 % más que las 1.858 de septiembre de 2025 y casi ocho veces las 740 de septiembre de 2024.
Con esto superaron los máximos que se habían alcanzado en marzo (5.083) y abril de este año (5.192).
En el acumulado de enero a septiembre se matricularon 39.784 eléctricos, un aumento de 221,7 % frente a las 12.366 unidades de 2025. En 2024 el acumulado a septiembre había sido de 4.582 unidades.
Híbridos también marcan máximo histórico
Los híbridos sumaron 11.261 matrículas en septiembre, su mayor registro mensual, 58,6 % más que las 7.102 del mismo mes de 2025 y por encima del máximo anterior de julio de 2026 (9.410). En lo corrido del año suman 74.471 unidades, un crecimiento de 60,7 % frente a las 46.352 de 2025 y por encima de las 28.417 de 2024.
Sumados, los eléctricos y los híbridos representaron 17.156 de las 33.835 matrículas de septiembre, es decir, cerca de la mitad del mercado (50,7 %). En el acumulado del año suman 114.255 unidades, 46,2 % del total.