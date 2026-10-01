URF alista régimen de inversiones propio para el sector asegurador y otras normas

Dentro de las prioridades de su agenda normativa, la Unidad de Regulación Financiera (URF) trabajará en el diseño de un régimen de inversiones propio y exclusivo para las compañías de seguros, independiente del esquema aplicable a otros inversionistas institucionales.
Así lo reveló la directora encargada de la entidad, Mariana Aya, durante la Convención internacional de seguros de Fasecolda que tiene lugar estos días en Cartagena.
La iniciativa busca responder a la naturaleza particular del sector, garantizando que el marco regulatorio reconozca la estructura técnica de sus pasivos.
“Queremos pensar un régimen de inversiones hecho para ustedes, para unos inversionistas que, aunque institucionales, sus reservas técnicas tienen otra concepción”, señaló la funcionaria al explicar que la propuesta incorporará el principio del hombre prudente y criterios de diversificación según el tipo de activos del portafolio.
Por otro lado, reveló que la URF alista un proyecto de decreto sobre canales de comercialización de seguros que saldrá a comentarios del público durante los primeros meses de 2027. Esta iniciativa surge tras la publicación de un estudio técnico y mesas de trabajo con la industria, en las que se identificaron brechas y necesidades operativas.
El futuro decreto abordará aspectos legales neurálgicos, tales como la noción e intervención de la Superintendencia Financiera en los contratos de uso de red y las reglas para la distribución a través de grandes superficies, otorgando mayor certeza jurídica a las partes involucradas.
Así mismo, la norma impulsará la automatización e innovación del Registro Único de Seguros administrado por la Superintendencia Financiera, con el fin de agilizar la expedición de certificados y consultas.
Finalmente, atendiendo a las solicitudes del mercado y el bajo dinamismo observado en este instrumento, la directora confirmó que la entidad incluirá en su agenda un estudio técnico sobre seguros paramétricos.
El objetivo central de esta evaluación será definir los criterios conceptuales y identificar las necesidades regulatorias específicas que requieran un posterior desarrollo mediante decreto. Con ello, el regulador busca despejar dudas legales y estructurar los elementos fundamentales para reactivar la oferta de esta solución de aseguramiento.
Avances en finanzas abiertas y gobernanza de datos
Respecto a las finanzas abiertas obligatorias, la directora encargada de la URF, Mariana Aya, recordó que tras la expedición del Decreto 368, la Superintendencia Financiera se encuentra en la fase de desarrollo de las instrucciones operativas y los estándares técnicos de implementación.
De forma paralela, la URF avanza en la formulación de la propuesta final sobre la gobernanza de Open Data en Colombia, la cual sintetiza las observaciones recibidas tras la publicación del documento conceptual de datos abiertos.
Como complemento, la entidad alista la publicación a comentarios de un proyecto de decreto sobre finanzas abiertas para el sector solidario, ampliando el ecosistema de intercambio seguro de información.
Todos estos ejes formarán parte de la agenda normativa de 2027, la cual se publicará oficialmente para comentarios a finales del mes de octubre. La URF anticipó que se tratará de un paquete normativo integral y nutrido que abarcará proyectos estratégicos no solo para la industria aseguradora, sino también para el mercado de capitales, el sector solidario y los sistemas de pago.
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