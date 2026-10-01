Dólar en Colombia repunta y cierra en $3.310 luego de que el precio del petróleo se disparara

La cotización del dólar en Colombia inició el último trimestre del año con un ligero repunte en una jornada de altísima volatilidad, cerrando este jueves en $3.310, lo que significó un modesto incremento de +$2,50 (+0,08 %) frente al dato del miércoles ($3.307,50).
La divisa estadounidense operó en un amplio rango de $77. Abrió a la baja en $3.298 y retrocedió hasta un mínimo intradiario de $3.269, favorecida por la digestión de la sorpresiva decisión del Banco de la República. Sin embargo, la presión compradora retornó hacia el final de la tarde, llevando al tipo de cambio a un máximo de $3.346 antes de estabilizarse en el precio final.
De acuerdo con JP Tactical, tras testear el soporte de corto plazo el par retomó fuerza alcista, manteniéndose en un proceso de consolidación dentro del rango reciente. Por su parte, Acciones & Valores destacó que el peso colombiano mostró un mejor desempeño relativo frente a sus pares regionales gracias al incremento de 25 puntos básicos en la tasa del BanRep (hasta el 12,25 %), lo que amplía el diferencial de tasas y refuerza el atractivo del carry trade, amortiguando la fuerza del dólar global.
En el escenario macroeconómico internacional, la divisa estadounidense registró un marcado avance frente a la canasta de monedas globales. El índice DXY se apreció un 0,69 % hasta los 102,15 puntos, alcanzando nuevos máximos de la temporada.
Brent supera los US$102 tras restricciones de PetroChina
En los mercados de commodities, los precios internacionales del crudo registraron su segunda jornada consecutiva de marcadas ganancias. El petróleo Brent se disparó un 4,26 % hasta los US$102,21 por barril, retornando a la zona sobre los tres dígitos y el WTI avanzó un 2,61 %, cotizando en US$92,78 por barril.
El alza estuvo impulsada por la noticia de que PetroChina suspenderá sus exportaciones de gasolina y combustible de aviación durante octubre, lo que apretó de inmediato el mercado global de refinados. Este factor contrarrestó el hecho de que los envíos de crudo desde Medio Oriente están casi restablecidos tras la consolidación de las operaciones en el puerto saudí de Yanbu.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,09 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,700 % desde los 12,546 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,920 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,942 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,000 %; la jornada anterior en 13,043 %.
—