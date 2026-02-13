NetSuite anuncia innovaciones impulsadas por IA para ayudar a las empresas colombianas a aumentar eficiencia

Oracle NetSuite, el ERP (Enterprise Resource Planning) en la nube número uno con IA, anunció una serie de innovaciones que permitirán a las organizaciones en Colombia aprovechar la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia y acelerar el crecimiento.
Estas novedades ayudarán a los clientes en Colombia a mejorar las operaciones de servicio de campo, beneficiarse de análisis y planificación impulsados por IA, y abordar los requisitos locales de informes para mandatos y acuerdos de colaboración empresarial.
Además, los clientes en Colombia podrán explorar NetSuite Next, que incluye potentes y prácticas capacidades de IA que transforman la forma en que la IA trabaja para los negocios.
«Los flujos de trabajo empresariales están siendo reinventados con la IA en el centro, y nuestros clientes en Colombia tienen una oportunidad única de ver el futuro de los negocios impulsados por IA con NetSuite Next», dijo Gustavo Moussalli, vicepresidente senior de América Latina, Oracle NetSuite.
Los nuevos productos de Oracle NexSuite para Colombia
«Con la próxima generación de NetSuite a su alcance, los líderes empresariales colombianos pueden hacer de la IA una extensión natural de la forma en que ya trabajan y obtener más valor de la suite”, añadió Moussalli.
En este sentido, las últimas innovaciones de NetSuite, disponibles o próximamente disponibles en Colombia, incluyen:
Vista previa de NetSuite Next: Permite a las organizaciones explorar la próxima generación de NetSuite que presenta inteligencia conversacional, flujos de trabajo autónomos y capacidades de búsqueda en lenguaje natural.
Las organizaciones pueden prepararse para y acelerar la adopción de NetSuite Next a través de una cuenta de vista previa segura que refleja su entorno de producción, incluyendo datos, roles, flujos de trabajo y personalizaciones sin requerir una reimplementación o migración de datos.
Se planea que la Vista Previa de NetSuite Next esté disponible para los clientes en Colombia en los próximos 12 meses. Para obtener más información, visite: NetSuite Next.
Gestión de Servicios de Campo de NetSuite: Ayuda a las organizaciones a ofrecer experiencias de servicio de campo sin interrupciones.
Las organizaciones pueden simplificar la asignación, mejorar las comunicaciones entre el campo y la oficina, automatizar tareas de inventario y activos, y aumentar la visibilidad a lo largo del ciclo de vida del servicio con programación y asignación unificadas, gestión de inventario, mantenimiento preventivo y gestión de activos de clientes en una sola aplicación móvil.
Se planea que la Gestión de Servicios de Campo de NetSuite esté disponible para los clientes en Colombia en los próximos 12 meses. Para obtener más información, visite: NetSuite Field Service Management.
Más novedades de Oracle Netsuite
NetSuite Analytics Warehouse: Ayuda a las organizaciones a acelerar el análisis e identificar oportunidades para aumentar la eficiencia, reducir el riesgo empresarial e impulsar el crecimiento con IA integrada.
Las organizaciones pueden obtener insights contextuales y beneficiarse de decisiones más rápidas respaldadas por la identificación de impulsores de negocio, predicciones de escenarios como la pérdida de clientes y desabastecimientos de inventario, y modelos personalizados de aprendizaje automático. NetSuite Analytics Warehouse ya está disponible para los clientes en Colombia. Para obtener más información, visite: NetSuite Analytics Warehouse.
Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM) de NetSuite: Ayuda a las organizaciones a optimizar la elaboración de informes y la planificación financiera.
Las organizaciones pueden mejorar la productividad, aumentar la precisión de las previsiones y acelerar el tiempo para obtener insights con IA generativa para informes narrativos, narrativas impulsadas por IA en NetSuite Planning and Budgeting, previsión predictiva mejorada y un asistente digital para flujos de trabajo de EPM. NetSuite EPM ya está disponible para los clientes en Colombia. Para obtener más información, visite: NetSuite EPM.
Localizaciones para Colombia: Ayudan a las organizaciones a abordar los requisitos locales de informes para mandatos y acuerdos de colaboración empresarial, principalmente para contribuyentes colombianos.
Las organizaciones pueden configurar montos umbral de Unidad de Valor Tributario (UVT) para cada impuesto, mejorando la precisión y el cumplimiento en las transacciones de artículos con un nuevo tipo de parámetro UVT opcional para códigos de impuestos que respaldan IVA, Retefuente, ReteICA y ReteIVA.
Además, las organizaciones también pueden capturar datos detallados de transacciones con terceros para respaldar auditorías y cumplimiento, alinearse con la DIAN y las presentaciones locales, y reducir el esfuerzo de informes con formatos ampliados que respaldan los Formularios 1647, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252. Todas las capacidades ya están disponibles para los clientes en Colombia.