El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó la ley de rescate fiscal, que también contiene las medidas de reforma tributaria. El proyecto contempla cambios en materia de salud, controles fiscales sobre los gastos presupuestales y fuertes alzas en los impuestos a los cigarrillos, vapeadores y licores.
En primer lugar, los impuestos a los cigarrillos y al tabaco aumentarían para las cajetillas de 20 unidades. En 2027 se aplicaría la mitad del ajuste, en caso de que este punto sea aprobado por el Congreso. El precio final al consumidor aumentaría cerca de 50 %.
De otro lado, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores también tendrían una mayor tributación, con una tarifa ad valorem de 30 % para los productos líquidos y un impuesto específico de $2.000 por mililitro. Según señala el documento, el precio final de los vapeadores tendría un incremento superior a 50 %.
Por su parte, tal como se intentó en anteriores proyectos de reforma tributaria de gobiernos pasados, la cerveza tendría un impuesto a la producción que sería trasladado a los consumidores, con una tarifa ad valorem de 10 % y un componente específico de $1.000 por grado de alcohol por litro.
Adicionalmente, para otro tipo de licores, como vinos y aperitivos, habría una tarifa ad valorem de 35 % y un componente específico de $1.000 por grado de alcohol por litro. En total, el IVA para los licores subiría de 5 % a 19 %. El precio promedio de estos productos aumentaría más de 30 %.
Otro de los productos que serían gravados son las bebidas edulcorantes y endulzadas. Es decir, los productos ultraprocesados que contengan edulcorantes o endulzantes artificiales sin azúcar. Con esta medida, se espera recaudar cerca de $1,8 billones adicionales.
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